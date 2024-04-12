El-Fetih'ten Heniye ailesine suikasta sert tepki: Savaş suçu

Filistin'de Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ailesinin hedef alındığı saldırıya ilişkin Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Fetih Hareketi Genel Sekreteri Er-Rucub, "İsrail'in tüm Filistin halkına karşı tek taraflı yürüttüğü bir etnik temizlik ve soykırımla karşı karşıyayız. Kim olursa olsun, hangi politik gruptan olursa olsun fark etmiyor. Onlar herkesi hedef alıyor, herkesi öldürüyor. Bize göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin 3 çocuğunun öldürülmesi İsrail'in taleplerinin kabul edilmesi için bir mesajdı. Bu bir savaş suçudur" sözleriyle sert tepki gösterdi. Er-Rucub, "Cumhurbaşkanımız Mahmud Abbas da olmak üzere hepimiz taziyelerimizi ve üzüntümüzü sunmak için İsmail Haniye'yi aradık" sözleriyle dayanışma mesajı verdi.





HEDEF FİLİSTİN BİRLİĞİ

İsrail'in Filistin halkının tamamını yok etmek istediğini vurgulayan Er-Rucub, "Görüldüğü gibi işgal güçleri ayırt etmeksizin tüm Filistinlileri hedef alıyor Gazze'de, Kudüs'te ya da Batı Şeria'da. Burada da saldırılarını sürdürüyorlar. Baskınlar, çocuk ve kadınların aralarında bulunduğu Filistinlileri hedef alan saldırılar, mülklere el koymalar ve işgal planını ilerletme çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.





BATI ŞERİA PATLAMA NOKTASINDA

Fetih Hareketi Genel Sekreteri, yaklaşan yeni tehlikenin de haberini verdi. 7 aydır Gazze halkına yapılan soykırım nedeniyle Batı Şeria'da ve Kudüs'te büyük bir gerginliğin hakim olduğunu anlatan Er-Rucub, "Açıkçası büyük bir patlamanın eşiğindeyiz. Bu her an olabilir. İsrail güçleri ve işgalciler, halkımız boğmaya, yıpratmaya sürgün etmeye ve katletmeye çalışıyor. Şu an Batı Şeria ve Kudüs'te de durum felaket. Ve daha köyü bir yere eviriliyor" ifadelerini kullandı.





EKİM VE KASIM'DA DA TORUNLARI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan saldırı, İsrail, 17 Ekim 2023'te de Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan caddesinde bulunan Heniye ailesinin evine düzenlediği bombardımanda ailenin 14 üyesini katletmişti. Saldırıda ölenler arasında Heniye'nin kardeşi ve kuzeni de bulunuyordu. 21 Kasım 2023'te de Gazze'ye düzenlenen bir başka saldırıda Heniye'nin ağabeyi Cemal Muhammed Heniye yaşamını yitirmişti. Bundan iki hafta önce de olan Heniye'nin büyük kızı Rawa Heniye, İsrail bombardımanlarında ölmüştü.



