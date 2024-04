El-Fetih'ten Heniye ailesine suikasta sert tepki: Savaş suçu

Fetih Hareketi Genel Sekreteri, yaklaşan yeni tehlikenin de haberini verdi. 7 aydır Gazze halkına yapılan soykırım nedeniyle Batı Şeria'da ve Kudüs'te büyük bir gerginliğin hakim olduğunu anlatan Er-Rucub, "Açıkçası büyük bir patlamanın eşiğindeyiz. Bu her an olabilir. İsrail güçleri ve işgalciler, halkımız boğmaya, yıpratmaya sürgün etmeye ve katletmeye çalışıyor. Şu an Batı Şeria ve Kudüs'te de durum felaket. Ve daha köyü bir yere eviriliyor" ifadelerini kullandı.