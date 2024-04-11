Katiller İsmail Heniye'nin ailesini katletti: 3 oğlu ve 2 torunu şehit oldu

İşgalci İsrail, Gazze'de Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin ailesini hedef aldı. İsrail'in silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile düzenlediği saldırıda Heniye'nin 3 oğlu ve 2 torunu şehit oldu. Saldırı Gazze'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda yaşandı. İsrail SİHA'sı kamp sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin içinde olduğu bir aracı hedef aldı. Saldırıda Heniyye'nin oğulları Hazım, Emir ve Muhammed ile 2 torunu şehit oldu. Çok sayıda yaralının da olduğu saldırıda araç hurduya döndü.

ŞEHİT OLDUKLARI İÇİN ALLAH'A ŞÜKREDİYORUM

Heniye oğullarının şehadet haberini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği kameralar önünde aldı. Heniye “Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum” dedi. Katliamın ardından el-Cezire'ye açıklamalarda bulunan Heniye, "Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum." ifadelerini kullanarak, "Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim." dedi. Yaşadıkları acıyla ve kanla Filistin halkına ve Filistin davasına umut, gelecek ve özgürlük oluşturduklarını vurgulayan Heniye, şöyle devam etti:

AİLEMLE HALKIMIZ ARASINDA FARK YOK

"İsrail'e yıkımla, katliamla, yok etmeyle alamadığını müzakere masasında da almayacağını söylüyoruz. Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir. Çocuklarım Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu uğruna canlarını feda ettiler." İsrail'in, liderlerin çocuklarını hedef alarak Filistinlilerin kararlılığını kıracağını sandığını ancak bu dökülen kanın, kararlılıklarını artıracağını belirten Heniye, "Ailemin 60'a yakın ferdi savaşta şehit oldu ve onlar ve halkımız arasında hiçbir fark yok. Kayıplarımız ne kadar büyük olursa olsun, boyun eğmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Heniye ayrıca "İsrail'in yerinden edilmiş kişilerle dolu Refah kentini işgal yönündeki tehditlerinin Filistin halkını ve direnişini korkutmadığını" vurguladı.

Heniye'ye taziye telefonu: İsrail mutlaka hesap verecek

Türkiye, İsrail'in alçakça saldırısında 3 oğlu ve 2 torununu şehit veren Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniye'nin acısını en üst düzey isimler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniye ile telefonda görüşerek başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da telefon ederek Heniye'ye taziye diledi. Görüşmede şehadet haberini almasının ardından Heniye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Heniye'yi taziye için arayan son isim oldu.







