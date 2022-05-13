Dünya Elon Musk Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu
AMERİKA

Elon Musk Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu

Elon Musk'ın Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını açıklamasından sonra Twitter payları piyasa öncesi işlemlerde yüzde 25 düşüş gösterdi.

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Haber Merkezi Diğer
​Elon Musk Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu
Elon Musk

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını bildirdi. Karar, Twitter'ın sahte hesaplarla ilgili açıklamasından sonra geldi.

Twitter hisseleri kararın ardından, belirlenen değerinden dokuz milyar dolar daha aşağı seviyeye düştü.

Elon Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesapların kullanıcıların yüzde beşinden daha azını temsil ettiği açıklamasının ardından "Bunun net olarak doğrulanmış halini görene kadar" anlaşmayı askıya aldığını belirtti. Elon Musk, günler öncesinden "sahte hesapları kapatacağım" şeklinde tweet paylaşmıştı.

Elon Musk'ın açıklamasının ardından Twitter hisseleri yüzde 19 düşüş gösterdi.

Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak?
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Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.<br><br>
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Elon Musk, Twitter'ın \"standart kullanıcılar için\" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı. Twitter, BBC'nin konuyla ilgili sorusuna yanıt vermedi.<br><br>
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Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı \"yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini\" söylemişti.<br><br>
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Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, \"Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye\" çağrılıyordu.<br><br>
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Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor.<br><br>
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Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendi deyişiyle \"niş\" hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti.<br><br>
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Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.<br><br>
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Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, \"Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek\" ifadelerini kullanmıştı.<br><br>
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Musk, platformdan \"trol\" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.<br><br>
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Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.<br><br>
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Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter'ı kullandığı düşünülürse en azından haber dünyası açısından halen önemli bir kamusal alan olarak görülüyor.<br><br>
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Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli mi olacak?
Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Tesla patronu Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

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