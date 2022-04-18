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Hayat Elon Musktan şaşırtan açıklama Evim yok arkadaşlarımın evinde kalıyorum
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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: Evim yok arkadaşlarımın evinde kalıyorum

Forbes’a göre 264 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, “Şu anda bir evim bile yok, kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum” ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Elon Musktan şaşırtan açıklama: Evim yok arkadaşlarımın evinde kalıyorum
Foto: Arşiv.

Geçtiğimiz günlerde, önce Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini alarak kısa süreliğine şirketin en büyük hissedarı olan, ardından sosyal medya platformunu 43 milyar dolara tamamen satın alma teklifinde bulunarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Elon Musk şimdi de özel hayatına ilişkin bir açıklama yaptı.

  • Forbes'a göre 264 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, TED Başkanı Chris Anderson ile yaptığı röportajda servetiyle alakalı konuştu. Daha önce kendisi hakkındaki “düşük vergi ödüyor” eleştirileriyle gündeme gelen Musk, geçen yıl herhangi bir Amerikalıdan daha fazla vergi ödeyeceğini söylemişti.

Elon Musk: Arkadaşlarımın evinde kalıyorum

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Chris Anderson'a yaptığı açıklamada iş seyahatleri kapsamında gittiği yerlerde arkadaşlarının evindeki boş odalarda kaldığını belirterek, “Şu anda bir evim bile yok, kelimenin tam anlamıyla arkadaşlarımın evinde kalıyorum” ifadesini kullandı.

  • “Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette bu çok sorun yaratırdı. Ama böyle bir durum yok.” diyen Elon Musk, özel bir jeti olmasına rağmen yat sahibi olmadığını veya gerçek bir tatil yapmadığını da sözlerine ekledi.

Ek olarak kişisel ihtiyaçlarına çok fazla harcamadığını ifade eden Musk, “Tek istisnam var: uçak. Ama o uçağımı kullanmazsam çalışma saatim azalır” dedi. Ünlü milyarderin bu açıklamaları, onu yakından tanıyanların geçmişte yaptığı yorumları akla getiriyor.

Şarkıcı Grimes, Elon Musk'ın bazen yoksulluk sınırının altında yaşadığını söylemişti. 2015 yılında, Google'ın kurucu ortağı ve o zamanki CEO'su Larry Page, bir gün Musk'ın Silikon Vadisi'ni ziyareti sırasında kendisine bir e-posta gönderip “Bu gece nerede kalacağımı bilmiyorum. Yanına gelebilir miyim?” dediğini açıkladı.

Öte yandan Musk, 2020'de paylaştığı bir tweette tüm mal varlığını satma kararı aldığını ve ev sahibi olmayacağını dile getirdi. Şu sıralar Twitter'ı gözüne kestiren Tesla ve SpaceX CEO'su, platformu satın almakta kararlı gibi gözüküyor. Hatta şirketin 43 milyar dolarlık teklifi reddetmesi durumunda yedek bir planı olduğunu da söyledi ancak ayrıntı vermedi.

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