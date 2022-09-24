Starlink İran için etkinleşti!

Elon Musk Twitter'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olurken starlink uyduları da merak edildi. İran'da internet erişimde sıkıntıların yaşanmasına karşın Elon Musk'tan Starlink'i aktif etme karşılığı gelmişti. Starlink Uydusu'nun İran'da nasıl çalıştığı merak ediliyor. Peki, Starlink uydusu nedir?

STARLİNK NEDİR?

Starlink, binlerce küçük uyduyu bizden 550 kilometre yukarıya alçak Dünya yörüngesine (ADY) yerleştirecek bir uydu takımyıldızı projesidir.

Uydulardan gelen internet sinyalleri yer alıcı-vericilerine ışınlanacak ve bunlar da yerel olarak yayın yapacak veya doğrudan Starlink yönlendiricinize bağlanacaktır.

Starlink, cep telefonu sinyali, 4.5G veya 5G ile aynı şey değildir. Bir ev, iş yeri veya uzak konumun uydu üzerinden internete bağlanmasına olanak tanır.

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DÜNYADA KAÇ TANE UYDU VAR?

3.000‘den fazla Starlink uydusunun gezegenin etrafında döndüğü biliniyor. SpaceX, Starlink aracılığıyla tüm dünyaya internet erişimi sağlamak için 12.000 kadar uyduyu daha fırlatmayı planlıyor.

Şirket, uydu sayısının 30.000‘e kadar ulaşmasını planlıyor (bazı kaynaklar toplam sayının 42.000‘e kadar çıkabileceğini belirtiyor). Bu rakam, Şubat 2022’de jeomanyetik bir fırtınanın fırlatılmalarından kısa bir süre sonra 38 Starlink uydusunu yok etmesiyle hafif bir düşüş yaşadı. 49 uydu içeren bir fırlatma grubundan sadece 11’i olaydan kurtulurken, geri kalanı Dünya atmosferine yeniden girdi.

STARLİNK NASIL ÇALIŞIR?

Veri talebiniz, bilgisayarınızdan evinize bağlı bir uydu internet çanağına iletiliyor. Uydu internet çanağı, veri talebini Dünya yörüngesindeki bir uyduya gönderiyor.

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Buna karşılık olarak da uydu, isteği internet servis sağlayıcısına gönderiyor. Verilerinizi geri göndermek ise işlemi tersine çeviriyor, verileri servis sağlayıcıdan uyduya, ardından uyduyu uydu internet çanağına, yönlendiricinize ve bilgisayarınıza aktarır.



