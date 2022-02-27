​Elon Musk’tan Ukrayna’ya destek: Starlink uydu erişimini aktifleştirdi ​

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.

Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter hesabından çağrıya cevap verdi. Musk, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söyledi.

Elon Musk-Starlink

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, resmi Twitter hesabından Musk'ı etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Fedorov, Elon Musk'a şu mesajı yollamıştı:

"Sevgili Elon Musk! Siz Mars'ı kolonileştirmeye çalışırken, Rusya Ukrayna'yı kolonileştirmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarıyla inerken, Rus roketleri Ukrayna'daki anaokullarına ve hastanelere saldırıyor! Desteğe ihtiyacımız var. Sizden Ukrayna'ya Starlink sağlamanızı istiyorum."

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

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