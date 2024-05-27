Emine Erdoğan'dan İsrail'in alçak saldırısına tepki: Siyonist çark tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta çadır kampını bombalamasının insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biri olduğunu bildirdi.
"Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, yanarak can verenlerin çığlığının, vicdanlarında yankılandığını vurguladı.
"Tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir"
Emine Erdoğan, bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içlerindeki öfkenin tarifi olmadığını belirterek, şunları kaydetti: