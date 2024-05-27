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Dünya

Emine Erdoğan'dan İsrail'in alçak saldırısına tepki: Siyonist çark tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in, Filistinlilerin yaşadığı Refah'taki çadır kente yönelik saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta çadır kampını bombalamasının insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biri olduğunu bildiren Emine Erdoğan; yanarak can verenlerin çığlığının, vicdanlarında yankılandığını vurguladı.

16:21 - 27/05/2024 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta çadır kampını bombalamasının insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biri olduğunu bildirdi.


Emine Erdoğan, İsrail'in, Filistinlilerin yaşadığı Refah'taki çadır kente yönelik saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Soykırımcı İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ta masum Filistinlilerin sığındığı çadır kampını bombalaması, insanlık onuruna yapılmış en büyük ihanetlerden biridir." ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, yanarak can verenlerin çığlığının, vicdanlarında yankılandığını vurguladı.


"Tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir"

Emine Erdoğan, bu vahşetin tanığı olmanın verdiği derin üzüntünün ve içlerindeki öfkenin tarifi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat İsrail bilmelidir ki öldürdüğü her bir can ile dünyanın vicdanlı insanlarının yüreğindeki mücadele ateşini söndürmek bir yana daha da alevlendirmektedir. Her bir masumun kaybı, bin Filistinlinin adalet ve özgürlük için daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına vesile olacaktır. Aylardır gerçeklikten kopuk, adaletten uzak planlarını işletmek için çocukları adeta harcanacak bir yakıt gibi gören bu siyonist çark ve narsisizm, tüm çabalarına rağmen galip gelemeyecektir."

İsrail'in "barbar" eylemlerinin, herkese barış ve adalet için dünden daha kararlı şekilde birlik olmayı ve mücadele etmeyi hatırlattığını vurgulayan Emine Erdoğan,
"Filistinli kardeşlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda, bir daha böyle karanlık geceler yaşanmaması için bu caniliği unutmayacak ve unutturmayacağız. Bütün kalbimle Yüce Allah'tan Filistin halkının yardımcısı olmasını niyaz ediyorum."
ifadelerini kullandı.



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