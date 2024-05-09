|
Gündem

Emine Erdoğan'dan İsrail'in Refah saldırısına tepki: Bu vahşet artık durmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Filistin'in Refah bölgesine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi. Emine Erdoğan, "İsrail savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve katletmeye devam ediyor. Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk. Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı; kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkûm edildiği vahşet artık durmalı" dedi.

Seren Som
12:27 - 9/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadele yer aldı:


"Evlerinden edilmiş 1,5 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Refah, Gazze’de yedi aydır süren soykırımdan kaçan masumların son sığınaklarındandı.

Filistinli kardeşlerimiz, 7 Ekim’den bugüne insani bir kâbusun içerisinde.

İsrail, uluslararası hukuku hiçe sayarak art arda işlediği savaş suçlarına yenilerini eklemeye ve katletmeye devam ediyor.

Filistin halkının insani yardımlarla bağını koparmayı hedefleyen, ateşkes müzakerelerine gölge düşüren Refah saldırılarıyla bir kez daha kahrolduk.

Sivillerin sığındığı hastanelerin, okulların, ibadethanelerin, kampların hedef alındığı; kadın, çocuk, yaşlı demeden masum insanların hastalığa ve açlığa mahkûm edildiği vahşet artık durmalı.

Zira hiçbir ilahi ahid, hiçbir meşru siyasi ideoloji, zulmü kapsamaz!

Geri dönüşü olmayan bu yanlıştan bir an önce dönülmesini talep ediyor, tüm kalbimle Filistin’in hak ettiği huzura kavuşmasını diliyorum.

Filistinli kardeşlerimizin ait oldukları topraklarda, çocuklarını barış ve güven içinde yetiştirebilecekleri günler gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."


Katil sürüsü alçaklıkta sınır tanımıyor: Yerlerinden edilmiş Filistinli ailelerin sığındığı çadırları top atışıyla vurdular

Katil İsrail ordusu alçaklıkta sınır tanımıyor. 1,3 milyon insanın sığındığı Refah kentinde sıkışıp kalan Filistinliler, katliamın gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını tamamen kontrol altına alan işgalciler, bölgedeki çadırları da hedeflerine aldı. Hasta ruhlu Siyonistler, yerlerinden edilmiş Filistinli ailelerin sığındığı çadırları top atışıyla vurdu. İnsanların en iyi ihtimalle hayattaki bebekleriyle, eşleriyle başlarını sokabildikleri bir çadıra acımasızca top atışıyla hedef alıp o anları kayda alan alçakların görüntüsü büyük tepki topladı.


#Emine Erdoğan
#İsrail
#Refah
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İzmir baraj doluluk oranı DSİ 9 Mayıs rakamları