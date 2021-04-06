Dünya Endonezya felaketi yaşıyor Ölü sayısı 157ye çıktı
ASYA

Endonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 157'ye çıktı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Eyalette birçok yerleşim yeri de zarar gördü.

Haber Merkezi AA DHA
Endonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 157ye çıktı
Eyalet genelinde evler hasar aldı, köprüler yıkıldı, yollar çöktü.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye ulaştı.

Eyalet genelinde birçok yerleşim yerinin sel nedeniyle hasar aldığı, köprülerin yıkıldığı ve yollarda çökmelerin meydana geldiği aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

Türk Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.

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