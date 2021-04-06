Endonezya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı 157'ye çıktı

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye ulaştı.
Eyalet genelinde birçok yerleşim yerinin sel nedeniyle hasar aldığı, köprülerin yıkıldığı ve yollarda çökmelerin meydana geldiği aktarıldı.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
Türk Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyor, kardeş Endonezya halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.