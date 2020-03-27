Endonezya'da korona yasağına uymayanlara hapis

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Endonezya’da, salgının merkez üssü konumunda olan başkent Cakarta'da vaka sayısı 515'e yükselirken, 49 kişi hayatını kaybetti. Endonezya genelinde ise virüs bulaşan kişi sayısı 893’e, can kaybı sayısı 78’e çıktı.

DÜNYA Koronavirüs ile ilgili yalan haberlere 50 bin dolar ceza ve 2 yıl hapis cezası

Halk hala sıkış tıkış toplu taşıma araçlarına biniyor.

DÜNYA Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantina süresine uymayanlara para ve hapis cezası verilecek

'Salgının azaltılmasını engellemeyin'

Hızla yayılan salgına karşı alınan tedbirlere uymayan halk için ülkede daha sert yaptırımlar uygulanacağı açıklandı. Tempo gazetesinin haberine göre, Ulusal Emniyet Sözcüsü Argo Yuwono, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan toplanma yasağını ısrarla ihlal edenlerin ve salgının azaltılması çalışmalarına engel olanların 1 yıl hapis cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

DÜNYA Salgın belirtilerini doktorundan gizleyenler hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir

Karantinayı ihlal edenlere de ceza

Kalabalıkları önlemek amacıyla önceliklerinin uyarmak olduğunu vurgulayan Yuwono, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kişiler hakkında soruşturma başlatılacağını aktardı. Öte yandan Yuwono, karantinayı ihlal edenlere de bir yıl hapis ya da 100 milyon rupiaha (yaklaşık 6 bin 165 dolar) para cezası alabileceğini kaydetti.