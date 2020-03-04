Koronavirüs ile ilgili yalan haberlere 50 bin dolar ceza ve 2 yıl hapis cezası Kenya, yayılmayı sürdüren yeni tip koronavirüsle ilgili yalan haber yayımlayan ve bunları yayanların 50 bin dolar para veya 2 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Haber Merkezi 04 Mart 2020, 10:42 Son Güncelleme: 04 Mart 2020, 10:59 AA