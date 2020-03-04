Japon doktorları koronavirüsü tedavi etme şeklini buldu: Astım ilaçları

Türk vatandaşı Şefike Karaman, arkadaşlarının sosyal medyada uyarılarını başta dikkate almadığını, ancak Almanların da marketlere akın ettiğini görünce panik yaşadığını belirterek, Bir korkuyla geldim. İnsanlardaki alışveriş çılgınlığını görünce, demek ki doğruymuş dedim. Benim de ister istemez içime bir korku geldi. Aslında o kadar alışveriş yapma işi aklımda yoktu. İhtiyacım olmayan şeyleri de aldım diyebilirim. Ama beni asıl korkutan şey, marketlerde ben Almanları hiç böyle görmemiştim. Onlar yarım kilo ya da bir kiloluk alışveriş yaparlardı. Bu kez karton karton alışveriş arabalarını doldurduklarını görünce bir şey var ki bunlar tedbir alıyorlar dedim diye konuştu.​