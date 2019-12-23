Dünya Endonezyada mağarada mahsur kalan 3 öğrenci yaşamını yitirdi
ASYA

Endonezya'da mağarada mahsur kalan 3 öğrenci yaşamını yitirdi

Endonezya'da mağarada mahsur kalan 3 öğrenci yaşamını yitirdi

Singaperbangsa Karawang Üniversitesiden 3 öğrenci, üyesi oldukları doğa topluluğunun düzenlediği organizasyonla dün girdikleri mağarada, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Haber Merkezi AA
Arama çalışmaları gece boyunca sürdü.
Arama çalışmaları gece boyunca sürdü.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Karawang bölgesinde mağarada mahsur kalan 3 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

  • Kompas gazetesinin haberine göre, yetkililer, mağaranın girişinin dar olması ve öğrencilerin girişten uzak bir noktada bulunması nedeniyle gece boyunca arama çalışmalarının aksadığını ifade etti.

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Arama çalışmaları sonucu bugün sabah 3 öğrencinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren bölge yetkilileri, ilk incelemelere göre öğrencilerin havasızlıktan ölmüş olabileceğini belirtti.

Öğrencilerin cesetleri otopsi için hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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