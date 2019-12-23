Endonezya'da mağarada mahsur kalan 3 öğrenci yaşamını yitirdi

Japonya'nın bu köyünde hiç çocuk yok

Japonya'nın yaşlanan nüfusu ve düşük doğum oranları kırsal bölgeleri terk edilmiş köylere dönüştürüyor. Ülkenin Nagoro köyünde tek bir çocuk bile yok. En yaşlı sakininin 55 yaşında olduğu bu köyde son doğum 18 yıl önce gerçekleşmiş. Köyde doğan gençler iş ve eğitim imkanları nedeniyle buradan ayrılıyor.