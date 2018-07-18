Dünya Taylandlı çocuklar bugün taburcu ediliyor
ASYA

Mağarada mahsur kalan çocuklar kurtarıldı! Taburcu ediliyorlar

Taylandlı çocuklar bugün taburcu ediliyor

Tayland'da bir mağarada günlerce mahsur kaldıktan sonra geçen hafta kurtarılan 12 çocuk ve antrenörleri bugün hastaneden çıkıyor.

Haber Merkezi Diğer
Tayland'da 12 futbolcu çocuk günlerdir kaldıkları hastaneden bugün taburcu edilecekler.
Tayland'da 12 futbolcu çocuk günlerdir kaldıkları hastaneden bugün taburcu edilecekler.

Tayland'da mağaradan kurtarılan çocuklar bugün hastaneden taburcu oluyor.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen çocuklar ve 25 yaşındaki antrenörleri, daha önce açıklanan tarihten bir gün önce hastaneden taburcu ediliyor.

Bir hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, çocuklar ve antrenörlerinin hastaneden çıktıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı.

Psikologların gözden geçirebilmeleri için gazetecilerden sorularını önceden yollamaları istendi.

  • Tayland hükümet sözcüsü Sunsern Kaewkumnerd, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Bu basın toplantısını yapmamızın nedeni, basının onlara sorularını sorabilmesi, böylece daha sonra basın onları rahatsız etmeden çocukların normal hayatlarına dönebilmeleri

Tayland'da uzman dalgıçlar zor ve meşakkatli bir çalışma sonrası 12 çocuğu da antrenörlerini de mahsur kaldıkları mağaradan kurtardı.

Tayland'ın kuzeyindeki Tham Luang Mağarası'nda gezintiye çıktıkları 23 Haziran'da suların yükselmesiyle mahsur kalan 'Wild Boars' futbol ekibi geçen hafta kurtarıldı.

Çocukları ve antrenörlerini mağaranın derinliklerinde bulmak 9 gün sürmüştü.

Operasyonu Tayland deniz komandoları ve dünyanın en iyi dalgıçlarından bazıları katılmıştı.

İşte Taylandlı çocukların kurtarılma anı...
OYNAT 01:28
İşte Taylandlı çocukların kurtarılma anı...
Tayland donanması, günlerdir mağarada mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin kurtarılma anının görüntülerini paylaştı.
Tayland'da 23 Haziran'dan bu yana mağaranın 4 kilometre içerisinde mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerinden oluşan ekibin kurtarılması için yürütülen operasyon dün tamamlanmıştı. Günlerce süren kurtarma operasyonunda ilk ve ikinci aşamada 4 çocuk kurtarılırken, üçüncü ve son aşamada futbol takımının 12. oyuncusu ve antrenörleri kurtarılmıştı. Kurtarma operasyonunun bilgilerini an be an paylaşan Tayland Donanması, “Dünyanın asla unutmayacağı operasyon” başlığıyla çocukların kurtarılma anının görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
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Mağaranın zorlu yapısı, hava şartları ve çocukların çocuğunun yüzme bilmemesi kurtarma operasyonunu zorlaştıran etkenlerdi.

Mağaradan çıkarılan çocuklar hastaneye götürülerek sağlık taramasından geçirilmiş, ardından müşahede altına alınmıştı.

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