Dünya Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu
AFRİKA

Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu

Endonezya’nın Batı Java eyaletinin Valisi Ridwan Kamil’in İsviçre'deki oğlu Emmeril Khan Mumtadz'a iki haftadır ulaşılamıyordu. Mumtadz'ın cansız bedeni yüzmek için girdiği Aare Nehri'nde bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
Endonezyalı valinin kayıp oğlu nehirde ölü bulundu
Emmeril Khan Mumtadz

Endonezya’nın Batı Java eyaletinin Valisi Ridwan Kamil’in İsviçre’de 2 haftadır kayıp olan oğlu Emmeril Khan Mumtadz’ın cansız bedeni nehirde bulundu.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinin Valisi Ridwan Kamil’in 2 haftadır kayıp olan oğlundan acı haber geldi.

Yüksek lisans nedeniyle İsviçre’de bulunan 22 yaşındaki Emmeril Khan Mumtadz’ın cansız bedeni yüzmek için girdiği Aare Nehri’nde bulundu.

Ölüm nedenine boğulma denildi

Yetkililerin ölüm nedenini boğulma olarak açıkladığı Mumtadz için 26 Mayıs’tan beri dron, bot, arama köpeği ve dalış ekibi ile arama çalışmaları gerçekleştiriliyordu.

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