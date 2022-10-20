​Enerji kavgası sertleşiyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal harekatıyla başlayan enerji savaşları her geçen gün derinleşiyor. ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin, Rus doğal gaz ve petrolüne alternatif arayışları ve Moskova’ya yönelik yaptırımları, maliyetleri yükseltirken, 5 Ekim tarihinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da OPEC+’ın aldığı petrol üretimini 2 milyon varil düşürme kararı, Washington ile Riyad’ı karşı karşıya getirdi. ABD’nin Suudi Arabistan’ı, OPEC+ kararı nedeniyle Rusya’ya destek olma suçlaması yöneltirken, Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu Riyad yanında saf tuttu. Riyad, üretim düşürme kararının ekonomik gerekçelerle alındığını iddia ederken, ABD yönetiminden ve Kongre’den Suudi Arabistan ile ilişkilerin gözden geçirileceğine ilişkin sert açıklamalar gündeme düştü. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin stratejik kaynaklarından 25 milyon varil petrolün serbest bırakılacağını açıkladı. Böylece son altı ayda ABD, stratejik kaynaklarından 180 milyon varil petrolü piyasaya salmış oldu.ABD’nin stratejik rezervlerinde 400 milyon varil petrol kaldığı belirtiliyor.

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PEKİN’DEN KRİTİK GAZ KARARI

Bir gün önce ise Çin’den piyasaları sarsacak başka bir açıklama geldi. Ukrayna savaşında Rusya’ya destek verdiği belirtilen Pekin yönetiminin devlete ait enerji ithal eden şirketlere, enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine doğal gaz arzını durdurmalarını emrettiği öne sürüldü. Bloomberg’in ortaya attığı iddiaya göre, Çin Komünist Partisi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, devlete ait enerji devleri CNOOC, PetroChina ve Sinopec’e sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatını durdurmalarını söyledi. Daha önce Çin’in Rusya’dan satın aldığı gazı gemiler aracılığıyla Avrupa ülkelerine sattığı ortaya çıkmıştı. Pekin’in aldığı karar sonrasında, Avrupa’nın elindeki alternatiflerin azaldığı kaydediliyor.

Oduna talep patladı

Ukrayna’daki savaş, Avrupa’da enerji güvenliğini tehdit etmeye ve faturalarındaki artışı körüklemeye devam ederken, Avrupalılar bu kış ısınmak için odun yakmayı planlıyor. Ancak yakacak oduna olan talebin fiyatları yükseltmesine rağmen depoların bekleme listesi dolup taşmaya başladı. Avrupa Birliği’nin temmuz ayında Rusya’dan odun peleti satın almayı yasaklaması fiyatların yanı sıra odun hırsızlığını ve kaçak tomruklamayı arttırdı. Almanya’da polis internette piyasadaki fiyatın 10 kat aşağısına odun sattığını iddia eden sahte sitelere karşı uyarıda bulundu. Doğal halde en az altı ay preslenerek bekleyen odun peleti, biyokütle yakacak türü olarak diğer odunlara göre daha iyi yanıyor. Odun peletlerine olan beklenmedik talep de yine fiyatlara yansıyor. Fransa’da fiyatı neredeyse iki katına çıkan peletlerin tonu 600 eurodan alıcı buluyor.