Dünya Erdoğan Kimler köstek olacak göreceğiz demişti Esed rejiminden yeni operasyona itiraz geldi
ORTADOĞU

Erdoğan 'Kimler köstek olacak göreceğiz' demişti: Esed rejiminden yeni operasyona itiraz geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen operasyonlara ilişkin 'Yeni safhaya geçiyoruz' açıklamasının ardından Esed rejiminden ses gelmeye başladı. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadelesini 'düşmanca' diye tanımlayan Esed rejimi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini öne sürerek dünya kamuoyuna seslendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan Kimler köstek olacak göreceğiz demişti: Esed rejiminden yeni operasyona itiraz geldi
Beşşar Esed

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz." sözleriyle Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon mesajı vermişti.

Erdoğan'ın "Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz." açıklamasının ardından yeni operasyondan rahatsızlık duyan Esed rejiminden ses gelmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEK

Türkiye'nin sinyali sonrası operasyonu 'düşmanca' olarak tanımlayan Esed rejimi, teröristlere arka çıkarak uluslararası kamuoyuna seslendi. Türkiye'nin eli kanlı terör örgütüyle mücadelesini "uluslararası hukukun ihlali" olarak yorumlayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, harekat bölgesindeki operasyonları kınadı.

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