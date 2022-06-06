Terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon mesajı ardından Esed'den medet umdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermesinin ardından terör örgütünde panik başladı. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e seslenerek 'Operasyona engel olunmalı' çağrısı yapan örgüt, şimdi de Esed'den medet umdu.
ŞAM YÖNETİMİNE ÇAĞRI
Reuters'a konuşan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri harekat düzenlemesi durumunda Şam yönetiminin Türk savaş jetlerine karşı hava savunma sistemlerini kullanması gerektiğini söyledi.
Mazlum Kobani, askeri operasyon durumunda Türkiye'ye karşı Suriye hükümet birlikleri ile koordinasyon içinde olacaklarını ve birlikte çalışmaya "olumlu" baktıklarını da dile getirdi.