Dünya Terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğanın Suriyeye yeni operasyon mesajı ardından Esedden medet umdu
ORTADOĞU

Terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yeni operasyon mesajı ardından Esed'den medet umdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güney sınırları boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımların atılmaya başlanacağını duyurmasının ardından terör örgütü PKK'da panik rüzgarları esmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e seslenerek yardım isteyen örgüt, şimdi de Esed'den medet umdu. PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri harekat düzenlemesi durumunda Esed'den savunma sistemi talep ettiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK Cumhurbaşkanı Erdoğanın Suriyeye yeni operasyon mesajı ardından Esedden medet umdu
Mazlum Kobani

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermesinin ardından terör örgütünde panik başladı. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'e seslenerek 'Operasyona engel olunmalı' çağrısı yapan örgüt, şimdi de Esed'den medet umdu.

ŞAM YÖNETİMİNE ÇAĞRI

Reuters'a konuşan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Kobani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir askeri harekat düzenlemesi durumunda Şam yönetiminin Türk savaş jetlerine karşı hava savunma sistemlerini kullanması gerektiğini söyledi.

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Mazlum Kobani, askeri operasyon durumunda Türkiye'ye karşı Suriye hükümet birlikleri ile koordinasyon içinde olacaklarını ve birlikte çalışmaya "olumlu" baktıklarını da dile getirdi.

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