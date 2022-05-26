Gündem PKKda yeni harekat paniği Köşeye sıkışan örgüt BMden yardım istedi
POLİTİKA

PKK'da yeni harekat paniği: Köşeye sıkışan örgüt BM'den yardım istedi

Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde başlatılan operasyonlarla ağır kayıplar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekat sinyali vermesi örgütte paniğe neden oldu. YPG/PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Konseyi, Birleşmiş Milletler'e seslenerek destek istedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PKKda yeni harekat paniği: Köşeye sıkışan örgüt BMden yardım istedi
Foto/arşiv

Güvenlik güçleri, Suriye'nin kuzeyinde bugüne dek birbirinden başarılı operasyonlara imza attı. 4 noktadaki harekatlarla terör yuvaları yerle bir edildi. Teröristlerin tüm planları altüst edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine yeni bir harekat sinyali verdi.

ERDOĞAN'DAN YENİ HAREKAT SİNYALİ

Güney sınırlar boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlatılan çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımların da atılmaya başlanacağını duyuran Erdoğan, "Perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususlar enine boyuna değerlendirilecek ve kararımızı alacağız. Gereken görüşmeleri yaparak sürecin sağlıklı yürümesini temin edeceğiz. Ülkemizin güvenlik hassasiyetlerine saygı gösterenler ile kendi çıkarları dışında hiçbir derdi olmayanların ayrımını bu süreçte bir kez daha görecek, gelecekteki politikalarımızın referansı yapacağız" dedi.

PKK'DA PANİK HAVASI

Türkiye'nin terörle mücadele noktasında attığı kararlı adımlar terör örgütü PKK'da panik yarattı. PKK'lı teröristlerin Birleşmiş Milletler'den yardım istediği ortaya çıktı. YPG/PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Konseyi, "Türkiye'nin operasyonu bölgeyi kaos ve belirsizliğe sürükleyecek. Bölge halkının dokusunu aile yapısını alt üst edecek. Birleşmiş Milletler buna sessiz kalmamalı." açıklamasında bulundu.

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