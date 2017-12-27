Erdoğan'ın ziyareti Çad basınında geniş yer buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika temasları kapsamındaki Çad ziyareti, ülke basınında geniş yer buldu.

Afrika turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere dün ülkeye gelen Erdoğan, başkent Encemine'de mevkidaşı İdris Debi ile görüştü. Erdoğan'ın ziyaretine ülkedeki birçok basın kuruluşu, televizyon ve gazete yoğun ilgi gösterdi.

Çad'ın resmi televizyon kanalı Çad TV'nin yanı sıra Elektron TV ve el Nasır TV başta olmak üzere çok sayıda televizyon kanalı, Erdoğan'ın ülkedeki temaslarını canlı yayınladı.

Çad basınının önde gelen internet haber sitelerinden Tchadinfos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Çad ile ilişkilerimiz 16. yüzyıla dayanıyor." ve "Türkiye ile Çad Filistin meselesinde aynı tarafta." ifadelerini manşetlerine taşıdı.

REKLAM

"Journal du tchad" sitesi de "Türkiye ve Çad aralarındaki iş birliğini güçlendirdi." başlığını attı.

"Türkiye, Çad ile arasındaki dostluğu ısıttı"

Ülkenin günlük yayınlanan gazetesi Le Progres da "Türkiye, Çad ile arasındaki dostluğu ısıttı" manşetini atarak Erdoğan'ın, Çad'a havalimanı inşası ve köprü yapımı dahil birçok alanda yatırım yapma sözü verdiğini okuyucularıyla paylaştı.

Gazete, iki ülke arasında başta tarım ve hayvancılık alanları olmak üzere, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması, Teknik ve Kalkınma İşbirliği Protokolü, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Bilişim Teknolojileri ve Diplomatik Arşiv Alanlarında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırası imzalandığına işaret etti.

REKLAM

Encemine gazetesi de Çad'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Debi FETÖ okullarına el koydu" şeklinde haber yaptı.

EKONOMİ Türkiye ile Çad arasında 7 anlaşma imzalandı