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Bugün (10 Mayıs Cuma) okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu? MEB'den 1 günlük iş bırakma grevi açıklaması

Bugün okul var mı sorusunun yanıtı, bugün milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor.10 Mayıs Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '10 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bugün okul var mı? Okullar neden tatil? İşte MEB'den 1 günlük iş bırakma grevi açıklaması...

08:47 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Okul
Okul

10 Mayıs Cuma günü iş bırakma eylemi planlandığı iddiaları var. Peki 10 Mayıs okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu, öğretmenler derse girecek mi?

BUGÜN (10 MAYIS 2024 CUMA) OKULLAR VAR MI, YOK MU?

10'a yakın sendikanın sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Öğrenciler de 10 Mayıs Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri yarın okulların tatil edildiği ddialarını yalanlanırken okulların açık olacağı vurguladı.

10 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı eğitimin kaldığı yerden devam edeceğini bildirip bu çağrıların sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğu vurgulandı. Bazı sendikaların sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamalara göre ülke genelince 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği biliniyor.

MEB AÇIKLADI: YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

MEB, okullarda tatil olmadığını eğitimin planlı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu olayın ardından (9 Mayıs Perşembe)bugün bakanlıkta eğitim sendikalarının başkanlarıyla bir araya geldi. Tekin, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDET VE BASKIYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

İbrahim Oktugan’ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, “Bu acı olay, eğitim camiası olarak üzerinde sürekli düşündüğümüz ve derinlemesine mücadele ettiğimiz bir konu olan eğitim şiddetin kökünü çabamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.” diyen Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik hiçbir baskı ve şiddeti kabul etmeyeceklerini vurguladı.

"ÖĞRETMENLERE YÖNELECEK HİÇBİR BASKI VE ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Bakan Tekin; bir eğitimci, bir baba ve bir vatandaş olarak öğretmenlerin ve öğrencilerin güven içinde eğitim görebilmeleri, öğretebilmeleri için gereken her şeyi yapmak konusunda kararlı olduklarını bildirdi.

"Öğretmenlerimize yönelecek hiçbir baskı ve şiddeti asla kabul etmeyeceğimizi, öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi buradan bir kez daha tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." diyen Tekin, yaşanan acı olayın eğitim camiası olarak derinlemesine mücadele ettikleri bir konu olan eğitimde şiddetin kökünü kazıma çabalarının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Bu soruna çözüm üretmenin topyekûn ve kararlı bir mücadele ile mümkün olduğuna işaret eden Bakan Tekin, "Bizler bu konuda alınması gereken bütün tedbirleri bugüne kadar almaya çalıştık, almaya devam edeceğiz ancak bu konuda velilerimizden, sivil toplum örgütlerinden, kamu kurumlarından ve kısacası tüm paydaşlarımızdan bize destek olmalarını, kendi sorumluluklarını daha özenli bir biçimde yerine getirmelerini özellikle istirham ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Tekin, öğretmen başta olmak üzere ailesine, topluma ve milletine saygıyı emreden geleneğe ve değerlere, eğitim öğretim süreçlerinin içinde daha belirgin bir biçimde yer vermeyi önemsediklerini söyledi.

Öğretmenlerden de bir beklentisinin bulunduğunu dile getiren Bakan Tekin, "Aramızdaki her türlü fikir, düşünce ayrılıklarını, yaşam tarzı farklılıklarını bir tarafa bırakarak mesleğimizin onuruna ve meslektaşlarımızın hukukuna bir milyondan fazla mensubu bulunan bir aile havasında hep beraber sahip çıkalım." dedi.



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Bugün (10 Mayıs Cuma) okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu? MEB'den 1 günlük iş bırakma grevi açıklaması