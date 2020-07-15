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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ASYA

Ermeniler tarafından yakılan camiler şimdilerde domuz ve inekler için ahır olarak kullanılıyor!

Erivan zorbalığı: Ermenistan camileri yakıp ahır yaptıklarını unuttu

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine Ermenistan’dan haddi aşan açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nağdalyan, “Türk yetkililerin Ayasofya’yı camiye dönüştürme kararından derin endişe duyuyoruz. Türk yetkililerin bu son kararı, Ayasofya’nın bu önemli misyonuna ve sembolize ettiği şeylere nokta koyuyor” gibi skandal ifadeler kullandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Erivan zorbalığının en çirkin yüzü Ağdam Cami’sinde kendini gösteriyor.
Erivan zorbalığının en çirkin yüzü Ağdam Cami’sinde kendini gösteriyor.

Ayasofya kararına dil uzatan Ermenistan, işgal ettiği Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ’da, Hocalı’da sadece masum binlerce sivili katletmedi. Dünyaya takındığı hoşgörü maskesinin aksine İslam başta olmak üzere müslüman yapılarına karşı da kültürel kıyım uyguladı.

Bir dönem Ermeniler tarafından yakılan cami, şimdilerde domuz ve inekler için ahır olarak kullanılıyor.

1993 yılından bu yana Dağlık Karabağ’da 62 cami, 927 kütüphane ve 4,6 milyon nüsha tarihi el yazmasının yakıldığı ifade ediliyor. Ermenilerin ayrıca bölgede çok sayıda tarihi el yazması Kur’an-ı Kerim’i de imha ettikleri belirtiliyor. Ermeni işgali altındaki bölgede, Erivan zorbalığının en çirkin yüzü Ağdam Cami’sinde kendini gösteriyor. Bir dönem Ermeniler tarafından yakılan cami, şimdilerde domuz ve inekler için ahır olarak kullanılıyor.

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