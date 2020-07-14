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Dünya Ermenistan ateşle oynuyor 4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü
AVRUPA

Ermenistan ateşle oynuyor: 4 asker şehit oldu, 30 Ermeni öldürüldü

Ermenistan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 439 km batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir kışkırtmaya imza attı. Ermeni askerleri havanlar ve top ateşiyle ateşkesi bir günde 70 kez ihlal etti. Önceki gün öğle saatlerinde başlayan saldırılar gece saatlerine kadar sürdü. Saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Misillemede bulunan Azerbaycan ordusu, Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti. 30 Ermeni askeri öldü, ağır darbe yiyen Ermeni ordusu çekilmek zorunda kaldı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 439 kilometre batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir provokasyona imza atan Ermenistan ağır kayıplar verdi.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün 439 kilometre batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir provokasyona imza atan Ermenistan ağır kayıplar verdi.

2016 yılında işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ’da Azerbaycan askerlerine saldıran, 3 günlük savaşta ağır kayıplar verip bazı bölgelerden çekilmek zorunda kalan Ermenistan, bu kez Bakü’nün 439 km batısındaki Tovuz’da tehlikeli bir provokasyona imza attı.

Azerbaycan ordusunca Ermenistan güçlerine düzenlenen karşı saldırılar havadan görüntülendi. 30’a yakın askerin öldürüldüğü karşı saldırı üzerine Ermeniler geri çekildi.

70 KEZ İHLAL ETTİLER

Ermeni askerleri zaman zaman hafif silahlarla taciz ettiği Tovuz’a önceki gün topyekün saldırdı. Ermeni silahlı kuvvetleri, ağır makineli tüfekler, el bombaları, keskin nişancı tüfekleri, 60, 82 ve 120 mm havanlar ve diğer topçu aletlerini kullanarak ateşkesi bir günde 70 kez ihlal etti. Öğle saatlerinde başlayan saldırılar gece saatlerine kadar sürdü. Saldırılarda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü.

30 ERMENİ ASKERİ ÖLDÜ

Azerbaycan ordusu da saldırılara misli ile karşılık verdi. Top, havan ve tanklarla Ermeni destek noktaları, topçu tesisleri ve askeri arazi üzerindeki askeri araçları imha etti. Ağır darbe yiyen Ermeni askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Azerbaycan basınına göre karşı saldırılarda 30’a yakın Ermeni asker öldü.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

İlham Aliyev

Çatışmaların başlamasının ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. “Pozisyonlarımıza sızma girişiminde bulunan Ermenistan birlikleri kayıp vererek geri püskürtmüştür” denilen açıklamada Ermenistan’a misli ile karşılık verildiği ifade edildi. Açıklamada Ermenistan’ın 30’a yakın kaybı olduğu belirtilerek, cephe hattında Ermeni mevzilerinin vurulma anına ilişkin İHA görüntüleri servis edildi.

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Kanları yerde kalmadı

  • Saldırıların ardından Güvenlik Konseyi acil toplandı. Toplantıya Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkanlık etti. Aliyev toplantıda özetle şunları söyledi: “12 Temmuz öğleden sonra Ermenistan, Azerbaycan-Ermenistan sınırında Tovuz yönünde başka bir askeri provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan devlet sınırında ilk kez askeri provokasyonlar gerçekleştirmedi. Son birkaç aydaki bu askeri provokasyonlar sonucunda askerlerimiz ve siviller öldürüldü. Bu çirkin ve sinsi politika Ermenistan’ı uçuruma götürecektir. Tüm sorumluluk Ermenistan’ın liderliğindedir. Azerbaycan toprak bütünlüğünü ve sınırlarımızı korumaya devam edecektir.
  • EZİCİ DARBELER İNDİRDİK
  • Öğleden sonra düşmana yapılan ezici darbeler bir kez daha gösterdi. Düşen askerlerimizin intikamı intikamı alındı. Kanları yerde kalmadı ve kalmayacak. Ermeni tarafının tüm çabaları başarısız oldu, Azerbaycan devlet sınırını korudu ve Ermeni askerleri Azerbaycan topraklarını bile geçemedi. Sınırdaki durum gerginliğini sürdürüyor. Uluslararası kuruluşlara ilgili itirazlar yapıldı ve operasyonel durum izin verilir verilmez,
  • Azerbaycan’da faaliyet gösteren yabancı askeri temsilcileri bölgeyi kendi gözleriyle görebilmeleri için bölgeye davet edeceğiz. Bu askeri provokasyonu kimin yaptığını görsünler.”

Çöküşü gizlemek için saldırdılar

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Bağlı Sivil Toplum Kuruluşları Devlet Desteği Konsey Üyesi ve emekli subay Emin Hesenli, saldırıların bir süredir devam ettiğini söyledi. “Bundan önce küçük silahlarla ihlalleri hemen her gün sürüyordu. Ama son yapılan saldırı kabul edilemezdi. Bu Karabağ cephesi değil Ermenistan’la olan başka sınırdan çatışma çıktı” ifadelerini kullanan Hesenli, şunları kaydetti: “Siyasi, ekonomik ve Kovid-19 ile ilgili sebepleri de var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan seçildiğinde kısa sürede Karabağ’ı Ermenistan’la birleştireceğini, ekonomiyi düzelteceğini, Rusya’nın nüfus alanından çıkartacağını söyledi. Bunların tam tersi oldu. Hiçbirini hayata geçiremedi. Ekonomileri çöktü, Karabağ’ı birleştiremedi ve son olarak pandemiyle hastane sayıları az iş yerleri kapandı halk isyan edince dikkati muharebe alanına çekmek istediği için saldırdılar.”

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Azerbaycan’ın her zaman yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan tarafından Azerbaycan’a gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın her daim yanında olacağını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine Ermenistan tarafından gerçekleştirilen saldırıyı en ağır şekilde kınıyorum. Saldırıda şehit olan Azeri kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın: Türkiye kardeş Azerbaycan’ın her daim yanında olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aklını başına toplasın

Mevlüt Çavuşoğlu
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a yönelik saldırısına tepki göstererek, “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
  • Ermenistan’ın, sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine yönelik saldırısına ilişkin Çavuşoğlu, “Elbette Azerbaycan ordusu gereğini yaptı ve bu saldırıları püskürttü. Buradan şunu görüyoruz, Ermenistan özellikle işgal ettiği topraklardan, dikkati başka yerlere çekmek istiyor yeni çatışma alanları oluşturarak” diye konuştu. Çavuşoğlu, bugüne kadar Ermenistan’ın hiçbir çözüme yanaşmadığını vurgulayarak, “Ermenistan’ın yaptığı kabul edilemez. Aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız” dedi.
  • AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ
  • Türkiye’nin, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen her desteği vereceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan’ın yanında olacağız” ifadesini kullandı.
  • Ayasofya’nın ibadete açılmasının hukuken yerinde bir karar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Ayasofya’nın, 1453’te İstanbul fethedildikten sonra Türk milletine ait olduğunun ve cami olarak vakfedildiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, “Ayasofya Camii, 1462’de cami olarak vakfedilmiştir ve cami olarak kullanılmalıdır. Bu konuda ‘açılmalıydı, açılmamalıydı, açılmasa daha iyi olurdu’ diye görüş belirten olabilir. Herkesin görüşüne katılmasak da saygı duyarız. Ama Türkiye’nin egemenlik haklarına müdahale edici şekilde yapılan yorumları da şiddetle reddediyoruz” diye konuştu.

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