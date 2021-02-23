Ermeni Bakan: Topraklarımızda daha fazla Rus askeri istiyoruz

Azerbaycan’ın 44 gün içinde kazandığı tarihi zaferin ardından Ermenistan Savunma Bakanı Vagharshak Harutyunyan, Rusya’nın kendilerine verdiği desteğin artırılmasını talep etti.

Harutyunyan, "Ermenistan topraklarındaki Rus askeri üssünün genişletilmesi ve güçlendirilmesi sorunu her zaman gündemdeydi. Ermeni tarafı her zaman bununla ilgilenmiştir" dedi.

Bunun için somut plan olup olmadığını söylemeyen Harutyunyan, Rusya'nın resmi olarak ikinci bir askeri üs açmasına gerek görmediğini, ancak iki ülkenin mevcut üssünden doğu Ermenistan'a bir askeri birlik göndermeyi düşündüklerini kaydetti.

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