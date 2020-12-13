Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Paşinyan Ordumuz Rus yapımı sistemler çalışmadığı için hedef oldu
ASYA

Paşinyan: Ordumuz Rus yapımı sistemler çalışmadığı için hedef oldu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları bozgundan, bir kez daha Rusya’dan aldıkları silah sistemlerini sorumlu tuttu. Paşinyan, “Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Paşinyan ve Putin
Paşinyan ve Putin

Karabağ’da Ermeni ordusunun yok olmasına neden olmakla ve hava sahasını kapatamamakla eleştirilen Nikol Paşinyan, kendisine yöneltilen tepkilere yine Rus silah sistemlerini sorumlu tutarak yanıt verdi.

Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi
DÜNYA
Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi

Bir radyo programında konuşan Paşinyan, Rus Repelent-1 uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan: 3 günde cephanemiz bitti, savaşmamayı teklif ettim
DÜNYA
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan: 3 günde cephanemiz bitti, savaşmamayı teklif ettim

“Ateşkes olmasaydı sonuçlar daha ağır olacaktı”

Paşinyan ayrıca, "Ateşkes ve Barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya’dan aldığımız elektronik harp sistemleri Karabağ’da çalışmadı
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya’dan aldığımız elektronik harp sistemleri Karabağ’da çalışmadı
Abone Ol Google News
Rusların unutturmak istediği Milli Şairlerimiz

Rusların unutturmak istediği Milli Şairlerimiz

Türk milliyetçisi diye kurşuna dizildiler. Naaşları denize atıldı.
Kaçırılan kızına kavuştu

Kaçırılan kızına kavuştu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sonrası büyük sevinç yaşadı.
Paşinyan: Ordumuz Rus yapımı sistemler çalışmadığı için hedef oldu

Kıraathanede<br>romantik anlar

Kıraathanede
romantik anlar

Polise yakalanmamak için mum ışığında kumar oynadılar.

24 saati 800 lira!

24 saati 800 lira!

Refakatçi borsası:Taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak...

Teröristlere <br>göz açtırılmıyor

Teröristlere
göz açtırılmıyor

​Son bir ayda 68 terörist etkisiz hale getirildi.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​Washington sokakları karıştı.
Meteoroloji tek tek uyardı

Meteoroloji tek tek uyardı

Yurt genelinde yağış ve fırtına etkili olacak.
'Dünyada böyle bir ekip yok'

'Dünyada böyle bir ekip yok'

Uzmanlar, koronavirüs dedektifliği yapan filyasyon ekiplerini anlattı.
CHP'de yeni <br>taciz iddiası

CHP'de yeni
taciz iddiası

​CHP Konya il başkanı hakkında soruşturma başlatıldı.
Müdürlüğü bıraktı<br>besiciliğe başladı<br>

Müdürlüğü bıraktı
besiciliğe başladı

​'Özellikle gençlere sesleniyorum gayet karlı bir iş'
Mülakatla yönetime

Mülakatla yönetime

​AK Parti'de yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.