Paşinyan: Ordumuz Rus yapımı sistemler çalışmadığı için hedef oldu

Karabağ’da Ermeni ordusunun yok olmasına neden olmakla ve hava sahasını kapatamamakla eleştirilen Nikol Paşinyan, kendisine yöneltilen tepkilere yine Rus silah sistemlerini sorumlu tutarak yanıt verdi.

DÜNYA Ermenistan'ın eski Başbakanı Bagratyan: Ordumuzun yüzde 80’i imha edildi

Bir radyo programında konuşan Paşinyan, Rus Repelent-1 uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

DÜNYA Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan: 3 günde cephanemiz bitti, savaşmamayı teklif ettim

“Ateşkes olmasaydı sonuçlar daha ağır olacaktı”

Paşinyan ayrıca,

ifadelerini kullandı.