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Dünya Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için ABDde yardım kampanyası başlatıldı
AMERİKA

Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için ABD'de yardım kampanyası başlatıldı

ABD’de bulunan Türk ve Azeri toplumu tarafından, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin 27 yıl Ermeni saldırı ve işgali altında kalması sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

Haber Merkezi AA
Toplanan yardım, Ermeni saldırılarında ebeveynlerini kaybeden Azerbaycanlı çocukların eğitimine harcanacak.
Toplanan yardım, Ermeni saldırılarında ebeveynlerini kaybeden Azerbaycanlı çocukların eğitimine harcanacak.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Amerika Azerbaycan Toplumları Kongresi (CASA), ABD Azeri Ağı ve Karabağ Vakfı ortaklığında açılan kampanyada toplanacak meblağın, Ermeni saldırılarında ebeveynlerini kaybeden Azerbaycanlı çocukların eğitimine harcanacağı belirtildi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyada Ermenistan’ın 27 yıllık işgalinin geride büyük bir yıkım bıraktığı vurgulanarak, işgal nedeniyle 50 bin kişinin hayatını kaybettiği, 100 bin çocuğun yetim kaldığı, 750 bin kişiden fazla insanın da yerinden edildiği kaydedildi.

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