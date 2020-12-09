Ermeni işgali sonucu yetim kalan çocuklar için ABD'de yardım kampanyası başlatıldı ABD’de bulunan Türk ve Azeri toplumu tarafından, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin 27 yıl Ermeni saldırı ve işgali altında kalması sonucu yetim kalan çocuklar için yardım kampanyası başlatıldı.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 10:26 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 10:33 AA