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Dünya Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağda
ASYA

Türk Kızılayı Azerbaycan ordusuyla birlikte Karabağ’da

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların Azerbaycan lehine sonuçlanmasıyla çalışma alanını genişleterek yardımlarını artıran Türk Kızılayı, şehir şehir dolaşıp Azerbaycan halkına ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplamda 19 TIR yardımı bölgeye ulaştıran Kızılay, gönderdiği 3 konvoyun ardından yeni sevkiyat için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Kızılay Karabağ'da yaraları sarıyor.
Kızılay Karabağ'da yaraları sarıyor.

Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların Azerbaycan lehine sonuçlanmasıyla çalışma alanını genişleterek yardımlarını artıran Türk Kızılayı, şehir şehir dolaşıp Azerbaycan halkına ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Toplamda 19 TIR yardımı bölgeye ulaştıran Kızılay, gönderdiği 3 konvoyun ardından yeni sevkiyat için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Azerbaycanlı aile, okul binaları, yurtlar ile kamu binalarında veya akrabalarının yanında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinden ayrı kalan çatışma mağduru Azerbaycanlılara Türkiye’nin yardım elini uzatan Türk Kızılayı ekipleri de çadır, hijyen, battaniye, yatak, giyim gibi yardımların yanı sıra savaş halinin sona ermesiyle çatışmalardan etkilenenlerin öncelikli ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar da yürütüyor.
YETİM ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR
Savaş ortamından en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Ulaştırdığı yardım malzemeleriyle yetim çocuklara da sahip çıkan Türk Kızılayı, Türkiye’nin yardımlarıyla onların da yüzünde gülümseme oluyor. Kızılay, acil ihtiyaçları giderilen yetim çocukların belirlenen diğer ihtiyaçlarını da karşılayacak.


EVLERİ YIKILANLARA BARINMA VE GİYİM DESTEĞİ
Fuzuli, Terter, Gence, Berde, Ağdam, Gedebey, Ağcabedi, Göranboy, Lenkeran, Mingeçevir, Saatlı ve Sumgayıt bölgelerinde savaştan zarar gören veya evleri yıkılan ailelere barınma ve giyimden oluşan insani yardım malzemesi dağıtımları gerçekleştirildi. Karabağ bölgesindeki şehirlere Azerbaycan Kızılayı ile birlikte malzeme sevkiyatlarını sürdüren Türk Kızılayı ulaştırdığı malzemeleri de ihtiyacı olanlara dağıtıyor.

YENİ SEVKİYAT İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR
Gerçekleştirdiği üç sevkiyatla Azerbaycan’a 19 TIR dolusu yardım ulaştıran Kızılay, ev eşyası, gıda kolisi gibi ihtiyaçlar için de yeni sevkiyat hazırlığını yapıyor. Azerbaycan’daki ekibiyle ihtiyaç tespitlerini sürdüren Türk Kızılayı, ihtiyaç kalmayana kadar yardım çalışmalarına devam edecek
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