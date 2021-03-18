Dünya Ermenistanda erken seçim tarihi belli oldu 20 Haziranda yapılacak
ASYA

Ermenistan’da erken seçim tarihi belli oldu: 20 Haziran'da yapılacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefet liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "20 Haziran’da parlamento seçimleri yapılacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta büyük yenilgiye uğrayan Ermenistan’da eleştiri oklarının hedefindeki Başbakan Nikol Paşinyan, ordunun istifasını talep etmesinin ardından derinleşen siyasi krizi çözebilmek amacıyla alınan yeni kararı duyurdu.

Ülkede haftalardır süren protestolar ve siyaset koridorlarındaki anlaşmazlıktan sonra parlamentoda bulunan muhalefet partilerinin liderleri ile toplantı gerçekleştiren Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini bildirdi.

"Görüşmede mevcut iç siyasi durumdan en iyi çıkış yolunun erken parlamento seçimleri olduğunu belirttik" diyen Paşinyan, "Ermenistan’da 20 Haziran’da parlamento seçimleri yapılacak" ifadelerini kullandı.

  • 25 Şubat’ta Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve diğer subaylar, Paşinyan hükümetine muhtıra vererek Başbakan Paşinyan’dan istifa etmesini talep etmişti.

Başbakan Nikol Paşinyan, ülkeyi erken seçime götürmeye hazır olduğunu duyurmuş ancak bunun için muhalefetin belli koşulları kabul etmesinin şart olduğunu belirtmişti. Muhalefet kanadı ise Paşinyan'ın istifa etmeden erken seçimi kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

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