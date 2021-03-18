Ermenistan erken seçime gidiyor

Reuters'ın Interfax Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Ermenistan hükümetinde görevli bir bakan, perşembe ya da cuma günü Ermenistan'ın erken yapılacak parlamento seçimini duyuracağını söyledi.

İSTİFA ÇAĞRILARIYLA KARŞI KARŞIYA

Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde etnik Ermeni ve Azeri güçleri arasında altı hafta süren çatışmayı durduran Rus aracılı ateşkesi kabul ettiği geçen kasım ayından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Başbakan Nikol Paşinyan, ülkeyi erken seçime götürmeye hazır olduğunu duyurmuş ancak bunun için muhalefetin belli koşulları kabul etmesinin şart olduğunu belirtmişti. Muhalefet kanadı ise Paşinyan'ın istifa etmeden erken seçimi kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

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