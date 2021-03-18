Dünya Ermenistan erken seçime gidiyor
ASYA

Ermenistan erken seçime gidiyor

Ermenistan hükümetinde görevli bir bakandan edinilen bilgiye göre, Ermenistan hükümeti perşembe ya da cuma günü erken seçime gidileceğini açıklayacak.

Haber Merkezi Diğer
Nikol Paşinyan
Nikol Paşinyan

Reuters'ın Interfax Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Ermenistan hükümetinde görevli bir bakan, perşembe ya da cuma günü Ermenistan'ın erken yapılacak parlamento seçimini duyuracağını söyledi.

İSTİFA ÇAĞRILARIYLA KARŞI KARŞIYA

Başbakan Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesinde etnik Ermeni ve Azeri güçleri arasında altı hafta süren çatışmayı durduran Rus aracılı ateşkesi kabul ettiği geçen kasım ayından bu yana istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

  • Başbakan Nikol Paşinyan, ülkeyi erken seçime götürmeye hazır olduğunu duyurmuş ancak bunun için muhalefetin belli koşulları kabul etmesinin şart olduğunu belirtmişti. Muhalefet kanadı ise Paşinyan'ın istifa etmeden erken seçimi kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

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Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.

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