Ermenistanlı elçiden İran'a 'Karabağ' teşekkürü

Ermenistanlı elçi Toumanian, İran Savunma Bakanı Hatemi ile bir görüştü.

Ermenistan’ın İran Büyükelçisi Artaşes Toumanian, 2 Mayıs'ta İran Savunma ve Silahlı Kuvvetlerini Destekleme Bakanı Amir Hatami ile bir araya geldi.

"Ermenistan'a yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim"

Görüşmede, Ermenistan Büyükelçisi, İran'a Karabağ Savaşı ve sonraki dönemde Ermenistan-İran sınırının korunması ve Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün savunulmasıyla ilgili kararlı eylemlerinden dolayı teşekkür etti.

İki taraf, ikili savunma işbirliğiyle ilgili güncel meselelerin yanı sıra bölgesel güvenlikle ilgili bazı konuları ele aldı.

Dağlık Karabağ'da ne olmuştu?

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.

Ermeniler 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

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Sadece işgalle yetinmeyen Ermenistan güçleri, sivil Azerbaycanlılara karşı acımasız bir tavır sergiledi.

İşgal sürecinde binlerce sivil Azerbaycanlı, Ermenistan güçlerinin gerçekleştirdiği mezalimin kurbanı oldu. Sadece Hocalı kasabasında 1 günde 613 sivil, Ermenistan güçleri tarafından katledildi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken 1 milyona yakın insan yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulan, eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu aradan geçen 28 yılda sorunun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, bugün ise Laçın'dan çekilmek zorunda kaldı.

DÜNYA Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran