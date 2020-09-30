Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran

Azerbaycan, Ermenistan tarafından kendisine karşı yapılan saldırıyı püskürtüp yıllardır işgal altında bulunan toprakları Dağlık Karabağ’da taaruza geçmişken bölgede İran’ın attığı adımlar kafa karıştırmaya devam ediyor.
Ülkenin kuzeyinde yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türk’ü Ermenistan ile çıkan çatışmalarda açıkça Azerbaycan’ı desteklerken İran devletinin yaptığı hamleler bunun tam tersi yönünde.
İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderildiği iddia edildi
Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Elyar Türker’in iddiasına göre Rusya üzerinden Ermenistan’a gönderilen silahla İran yoluyla Ermenistan’a aktarılıyor. Azerbaycan Ordusuna karşı kullanılan bu silahların İran’ın Bender Enzeli Limanı’na gelip oradan Ermenistan’a sevk edildiği iddiası gündemde.
İran'ın Bender Enzeli Liman'ının deposunda Ermenistana sevkiyat için beklenen askeri Rus araçları pic.twitter.com/MEqRJnm0MH
İran'ın Bender Enzeli Liman'ının deposunda Ermenistana sevkiyat için beklenen askeri Rus araçları pic.twitter.com/MEqRJnm0MH— Elyar Türker(Makuyi) (@ElyarMakuyi) September 29, 2020
İran sınırları içerisinde bulunan Güney Azerbaycan’da yaşayan Türk gençlerinin protestoları sonucunda sevkiyatların durduruğu öğrenilirken gençler İran istihbaratı tarafından göz altına alındı.
İran'dan Ermenistana götürülen Rus askeri araçlar pic.twitter.com/RhC8mgWjB9
İran'dan Ermenistana götürülen Rus askeri araçlar pic.twitter.com/RhC8mgWjB9— Elyar Türker(Makuyi) (@ElyarMakuyi) September 27, 2020
Bir başka iddia ise Ermenistan’a gönderilen Rus savaş uçaklarının bölgeye İran hava sahasını kullanıp geçtiği yönünde.
SON DAKİKA! İran ,Ermenistan yanında yer almıştır
3 Rus savaş uçağı kaç dakika önce İran hava sahasından Ermenistan hava sahasına geçit yaptılar pic.twitter.com/rHZBBPYO43
SON DAKİKA! İran ,Ermenistan yanında yer almıştır
Ermenistan’a yapılan silah sevkiyatını protesto edenler göz altında
Azerbaycan Türklerinin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Erdebil’de İran’ın Ermenistan’a verdiği desteğe tepki gösteren 50’yi aşkın genç İran istihbaratı tarafından göz altına alındı. Urmiye ve Tebriz gibi Türk nüfusun yoğun olduğu şehirlerde ise polis yolları kapatırken göz altılar gün boyunca devam etti.
İran, Azerbaycan sınırına silah yığıyor
Bütün bu iddiaların yanı sıra başka bir iddia ise İran’ın Azerbaycan sınırına yaptığı silah sevkiyatının kafa karıştırıcı olması. Bölgede yaşayanların iddialarına göre son günlerde Azerbaycan sınırının olduğu bölgeye doğru silah taşıyan araçların sayısında gözle görülür bir artış olduğu yönünde.
Uzmanların iddiasına göre İran'ın Ermenistan'a uzun süredir verdiği büyük desteği artık açıktan askeri olarak da sağlamasının sebebi bölgede güçlü bir Azerbaycan istemediği için bütün bu hamleleri yapıyor.