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Dünya Ermenistanın bölgedeki destekçisi İran
ASYA

Ermenistan'ın bölgedeki destekçisi İran

Azerbaycan'ın ülkesine yapılan Ermeni saldırılarına karşı kendini savunduğu bu günlerde İran’da yaşayan Türklere göre İran tarafından Ermenistan’a ciddi bir destek veriliyor. Ülkede dün İran üzerinden Ermenistan'a yapılan silah sevkiyatını protesto eden 50 Türk genci göz altına alınırken Ermenistan'a gönderilen Rus uçaklarının İran hava sahası üzerinden bölgeye intikal ettiği de iddia edildi. Son yaşanan gelişme ise İran’ın Azerbaycan sınırına silah yığması oldu.

Ahmet Fadıl Erarslan Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pasinyan
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Ermenistan Başbakanı Nikol Pasinyan

Azerbaycan, Ermenistan tarafından kendisine karşı yapılan saldırıyı püskürtüp yıllardır işgal altında bulunan toprakları Dağlık Karabağ’da taaruza geçmişken bölgede İran’ın attığı adımlar kafa karıştırmaya devam ediyor.

Ülkenin kuzeyinde yaşayan milyonlarca Azerbaycan Türk’ü Ermenistan ile çıkan çatışmalarda açıkça Azerbaycan’ı desteklerken İran devletinin yaptığı hamleler bunun tam tersi yönünde.

İran üzerinden Ermenistan’a askeri teçhizat gönderildiği iddia edildi

Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Elyar Türker’in iddiasına göre Rusya üzerinden Ermenistan’a gönderilen silahla İran yoluyla Ermenistan’a aktarılıyor. Azerbaycan Ordusuna karşı kullanılan bu silahların İran’ın Bender Enzeli Limanı’na gelip oradan Ermenistan’a sevk edildiği iddiası gündemde.

İran silah kapısı oldu
DÜNYA
İran silah kapısı oldu

İran sınırları içerisinde bulunan Güney Azerbaycan’da yaşayan Türk gençlerinin protestoları sonucunda sevkiyatların durduruğu öğrenilirken gençler İran istihbaratı tarafından göz altına alındı.

Bir başka iddia ise Ermenistan’a gönderilen Rus savaş uçaklarının bölgeye İran hava sahasını kullanıp geçtiği yönünde.

Silah sevkiyatını protesto eden Türk gençleri İran istihbaratı tarafından göz altına alındı.

Ermenistan’a yapılan silah sevkiyatını protesto edenler göz altında

Azerbaycan Türklerinin nüfusun çoğunluğunu oluşturduğu Erdebil’de İran’ın Ermenistan’a verdiği desteğe tepki gösteren 50’yi aşkın genç İran istihbaratı tarafından göz altına alındı. Urmiye ve Tebriz gibi Türk nüfusun yoğun olduğu şehirlerde ise polis yolları kapatırken göz altılar gün boyunca devam etti.

İran polisi Azerbaycan'a destek gösterilerine izin vermedi
DÜNYA
İran polisi Azerbaycan'a destek gösterilerine izin vermedi

Azerbaycan sınırına doğru askeri teçhizat taşındığı iddiası da gündemde.

İran, Azerbaycan sınırına silah yığıyor

Bütün bu iddiaların yanı sıra başka bir iddia ise İran’ın Azerbaycan sınırına yaptığı silah sevkiyatının kafa karıştırıcı olması. Bölgede yaşayanların iddialarına göre son günlerde Azerbaycan sınırının olduğu bölgeye doğru silah taşıyan araçların sayısında gözle görülür bir artış olduğu yönünde.

Uzmanların iddiasına göre İran'ın Ermenistan'a uzun süredir verdiği büyük desteği artık açıktan askeri olarak da sağlamasının sebebi bölgede güçlü bir Azerbaycan istemediği için bütün bu hamleleri yapıyor.

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