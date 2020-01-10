Dünya Esed ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlibe saldırmayı sürdürüyor
ORTADOĞU

Esed ateşkes ilan edilmesine rağmen İdlib'e saldırmayı sürdürüyor

Esed rejimi, iddia edilen ateşkes saatinden sonra dün, İdlib güney ve güneydoğu kırsalındaki Maarratünnuman ilçesine, Maar Şurin, Marşimşe, Tel Mennis, Bebbile köylerine top, füze, roket ve karadan karaya atış yapılan silahlarla topçu atışı düzenledi.

Haber Merkezi AA
Maar Şurin köyü ise hem kara hem hava saldırılarının hedefi oldu.
Maar Şurin köyü ise hem kara hem hava saldırılarının hedefi oldu.

Beşşar Esed rejimi, Rusya'nın İdlib'de ateşkes ilan edildiğini öne sürmesine rağmen, saldırılarına devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde dün 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını duyurmuştu.
  • Rejim güçleri, bugün de Maarratünnüman ilçesi ile Tel Mennis'e topçu saldırıları yaptı.

Maar Şurin köyü ise hem kara hem hava saldırılarının hedefi oldu.

Ayrıca rejim, Maarratünnuman ilçesinin doğusundaki Tüh-Deyr Şarki ve Cercenaz-Tel Mennis hattında karadan ilerleme amaçlı saldırı başlattı.

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İdlib'de durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

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