Esed'in zulmünden kaçan 20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

İdlib'de Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların saldırıları nedeniyle, Türkiye sınırına son iki günde 20 bin sivil daha göç etti. Geçen kasım ayı başından bu yana yerinden edilenlerin sayısı 379 bini aştı.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj'ın , son iki günde 20 bin sivil daha göç etmek zorunda kaldı.

Geçen yılın kasım ayı başından bu yana rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısı, 379 bin 523'e bine ulaştı.

FOTOĞRAF 23 Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib kırsalına göç eden ailelerin çocukları, soğuk ve çamurun esir aldığı kamplarda yaşıtlarıyla oyun oynayıp vakit geçirmeye çalışırken, çadırlarına döndüklerinde ısınabilmeyi arzuluyor. Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla araçlara doluşan Suriyeliler, güvenli gördükleri bir alana çadır kurarak yeni hayatlarına başlıyor. İdlib'in kuzeyinde, Hatay sınırı yakınlarındaki Sarmada ilçesi ve çevresi, bu şekilde gelen yüzlerce aileye ev sahipliği yapan bölgelerden biri. Büyük kısmı zeytin bahçeleri ya da kayalıklarla dolu bölgede, hemen her noktada bir çadır kamp görmek mümkün. Çadırlarını genellikle yol kenarındaki tarla ve bahçelere kuran Suriyeliler, soba, gıda ve su gibi birçok temel yaşam malzemesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Soğuk ve yağışın hakim olduğu bölgedeki hüzünlü sessizliği ise kampın minik bedenleri bozuyor. İnsanlar hava şartları nedeniyle çadırlarından çıkmamaya çalışırken, her şeyden habersiz çocuklar ise ailelerinin ikazlarına rağmen, çamurlu sokaklarda zaman geçiriyor. Kimi montsuz, kimi çorapsız, kimisi de çamura bulanmış kıyafetleriyle çadır sokaklarında dolaşan çocuklar sopa, balon, taş ve çamurla çeşitli oyunlar oynuyor. Göç nedeniyle eğitimleri yarıda kalan çocuklar, okullarına kavuşacakları günü beklerken, bilye ve balonla oynuyor, ya da çadırlara çamurla, çeşitli resimler çiziyor. Güney Sarut kampı sakinlerinden 9 yaşındaki Omar Affar, kamplarında her yerin çamur olduğunu söyledi. Okula gidemedikleri için üzgün olduğunu anlatan Affar, Arkadaşlarımın bazılarını burada tanıdım. Beraber oynuyoruz. Burası çok soğuk ve yardım gelmiyor. Çadır, battaniye ve soba istiyoruz dedi. Arkadaşlarıyla çamurdan resimler yapan Hüsam El Ali de kamplarında ihtiyaç duydukları hiçbir şeyin olmadığını belirtti. Çamur dolayısıyla yürümekte zorlandıklarını dile getiren Ali, Oyun oynayacak topumuz, oyuncağımız, hiçbir şeyimiz yok. Çadırımızda hiçbir şeyimiz yok. Ama yine de iyiyiz. Üşüdüğümüzde ısınsak yeter ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya'nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil can verdi. İdlib'de çamura batmış kampları, çocukların gülümsemeleri ısıtıyor Göç ettikleri derme-çatma çadırlarda aileleriyle yaşayan Suriyeli çocuklar, soğuk ve çamurun esir aldığı kamplarda her şeyden habersiz yaşıtlarıyla vakit geçiriyor. Kimi montsuz, kimi çorapsız, kimisi de çamura bulanmış giysileriyle çadır sokaklarında dolaşan minik bedenlerin en büyük isteği, çadırlarına döndüklerinde ısınabilmek. BiP'te paylaş

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250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor

Yerinden edilen sivillerin büyük kısmı Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere sığınırken, bir kısmı da Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine gidiyor.

Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçler başlarken, saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde 250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

OYNAT 01:00 İdlib'de bir gün bir ömre bedel... Suriye'nin İdlib şehrinde Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçarak güvenli bölgelere göç eden aileler, soğuk ve çamurla mücadele ediyor. İdlib'in Türkiye sınırına yakın ilçelerinden Sarmada'da bulunan ve 130 ailenin barındığı Sarut kampında yoğun yağış ve altyapı eksikliği nedeniyle oluşan göletler, yardıma muhtaç ailelerin yaşamını zorlaştırıyor. BiP'te paylaş

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Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle, nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

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Rusya’nın, Türkiye’yle 17 Eylül 2018’de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına, yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda bin 600'den fazla sivil, can verdi.