​Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü

İlk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi ve Eriha ilçesine saldırı düzenledi.

Eriha'da pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil yaralandı. Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan iki saldırısından, pazar yerine düzenlenen, ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

OYNAT 00:00 İnsanlık İdlib’de büyük bir sınav veriyor: Çöplerle ısınıyor yağmur suyu içiyorlar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'e göç etmek zorunda kalan Suriyeli aileler, soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 9 yıldır bitmek bilmez savaşın içerisinde aılar ile kıvranan halk acilen soba, yakacak, battaniye ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Her gün yeni bir sabaha derme çatma yapılan çadırlarda uyanan mazlumlar uzanacak yardım elini bekliyor. BiP'te paylaş

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Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen, rejim güçleri zaman zaman yaptıkları topçu atışlarıyla ateşkesi daha önce de bozmuştu. Ancak söz konusu ihlaller, ateşkesin ardından ilk hava saldırıları olma özelliği taşıyor.

DÜNYA Irak ve Suriye'deki muhbirler Süleymani'nin öldürülmesine yardım etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi ve Eriha ilçesine saldırı düzenledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise, İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Pazar yerine saldırı yapıldı.

En az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.