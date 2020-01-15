Dünya Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlibde hava saldırılarına başladı 10 ölü
ORTADOĞU

​Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü

Esed rejimi ve Rusya, ateşkese rağmen İdlib'de hava saldırılarına başladı: 10 ölü

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de ateşkese rağmen sivil yerleşimlere hava saldırılarına yeniden başlarken, rejimin İdlib'in merkezini hedef alan saldırısında ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
İlk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
İlk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi ve Eriha ilçesine saldırı düzenledi.

Eriha'da pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 sivil yaralandı. Rejimin İdlib'in merkezini hedef alan iki saldırısından, pazar yerine düzenlenen, ilk belirlemelere göre, 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.

İnsanlık İdlib’de büyük bir sınav veriyor: Çöplerle ısınıyor yağmur suyu içiyorlar
OYNAT 00:00
İnsanlık İdlib’de büyük bir sınav veriyor: Çöplerle ısınıyor yağmur suyu içiyorlar
Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle İdlib'e göç etmek zorunda kalan Suriyeli aileler, soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. 9 yıldır bitmek bilmez savaşın içerisinde aılar ile kıvranan halk acilen soba, yakacak, battaniye ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Her gün yeni bir sabaha derme çatma yapılan çadırlarda uyanan mazlumlar uzanacak yardım elini bekliyor.

Rusya ve Türkiye’nin girişimleriyle ilan edilen ateşkese rağmen, rejim güçleri zaman zaman yaptıkları topçu atışlarıyla ateşkesi daha önce de bozmuştu. Ancak söz konusu ihlaller, ateşkesin ardından ilk hava saldırıları olma özelliği taşıyor.

Irak ve Suriye'deki muhbirler Süleymani'nin öldürülmesine yardım etti
DÜNYA
Irak ve Suriye'deki muhbirler Süleymani'nin öldürülmesine yardım etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti. Ancak rejim ve İran destekli terörist gruplar, kara saldırılarına devam etmişti.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in Maarratünnuman ilçesi, Keferruma beldesi, Marşurin, Deyr Şarki, Masaran, Tel Mennis köylerine, rejim uçakları da İdlib merkezi ve Eriha ilçesine saldırı düzenledi.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise, İstanbul'da 8 Ocak'ta düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde, Libya ve İdlib'de ateşkes ilan edilmesi kararı alındığı ve taraflara bu yönde çağrı yapıldığını, 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulaması başladığını ve münferit bir iki olay dışında durumun sakin olduğunun gözlendiğini açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib bölgesinde 9 Ocak saat 14.00'ten itibaren ateşkes uygulamasının başladığını iddia etmişti.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Pazar yerine saldırı yapıldı.

En az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

TSK ve MİTtenortak operasyon

TSK ve MİT'ten
ortak operasyon

Irak'ın kuzeyinde ​6 PKK'lı terörist öldürüldü.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor'dan flaş 'Sergen Yalçın' kararı.
Esed kana doymuyor

Esed kana doymuyor

İlk belirlemelere göre 10 sivil öldü, çok sayıda sivil yaralandı.
Yasak kalktı

Yasak kalktı

​Wikipedia'ya erişimin engellenmesine ilişkin karar kaldırıldı.
Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa etti

​Putin, Medvedev'i güvenlik konseyi başkan yardımcılığına atadı.
Eski Yargıtay<br>üyesine 17 yıl hapis

Eski Yargıtay
üyesine 17 yıl hapis

​FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'ın cezası belli oldu.

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

İmamoğlu ve Yavaş toplantıyı terk etti

​Bakan 'Kanal İstanbul'u anlatınca CHP'li başkanlar tepki gösterdi.
Manisa'da<br>Volkswagen uyarısı

Manisa'da
Volkswagen uyarısı

İş vaadiyle vatandaşları dolandırmaya çalıştılar.
Şovmenlerin maskesi düştü

Şovmenlerin maskesi düştü

Cumhurbaşkanı 'Kardeş Belediyeler Toplantısı'nda açıklama yaptı.
Ateşkese<br>BAE engel oldu

Ateşkese
BAE engel oldu

Masadan kaçan Hafter hakkında çarpıcı detay.
Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Yetki alanları için anlaşmaya hazırız

Çavuşoğlu'ndan SETA'da düzenlenen panelde önemli açıklamalar.
TRT Almanca'nın<br>adı bile yetti

TRT Almanca'nın
adı bile yetti

​Alman medyası Türkiye'ye karşı saldırıya geçti.
Hayat kurtaracak mekanizma!

Hayat kurtaracak mekanizma!

Türkiye'de liseli gençler Avustralya yangını için kolları sıvadı.
Suçu değişti<br>cezası değişmedi

Suçu değişti
cezası değişmedi

Seri katil ​Atalay Filiz'in yargılandığı davada son dakika gelişmesi.
Abdest alırken<br>görenler şaşırıyor

Abdest alırken
görenler şaşırıyor

İmam hatiplilerin müzik grubu dinleyenleri mest ediyor.
Bakan Akar'dan Libya açıklaması

Bakan Akar'dan Libya açıklaması

"Ateşkes bitti" söylentisinin sahada karşılığı yok.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.