Dünya Esed rejiminin İdlibdeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti
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Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bombardımanı sürerken, rejim saldırılarında 13 sivil yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Esed rejimine ait savaş uçakları İdlib'deki sivil yerleşimlere hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Rusya'ya ait uçaklar ise Halep kırsalını bombaladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejim uçaklarının saldırılarında İdlib kent merkezinde 12, Kefer Teal köyünde 1 sivil olmak üzere toplam 13 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus uçakları sabah saatlerinden itibaren Halep ilinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Etarib ve Daret İzze ilçe merkezleri, Urim el-Kubra beldesi, Kefer Hamra ve Cine köyü ile Leyremun bölgesini hedef aldı.

Rus bombardımanında ölen ya da yaralanan bilgisine henüz ulaşılamadı.

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Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı. Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.

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