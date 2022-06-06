Dünya Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence akaryakıt fiyatlarına isyan etti
AMERİKA

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence akaryakıt fiyatlarına isyan etti

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, aracına yakıt alırken yaptığı paylaşımda akaryakıt fiyatlarına sitem etti.

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Haber Merkezi AA
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence akaryakıt fiyatlarına isyan etti
Mike Pence

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

  • Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.

ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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