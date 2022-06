Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence akaryakıt fiyatlarına isyan etti

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Twitter hesabından yakıt aldığı akaryakıt istasyonundaki fiyat panelini paylaşarak, "Yakıt fiyatları 50 eyaletin tümünde yine rekor kırdı. Ocak 2021'de benzinin galon fiyatı 2,39 dolardı." ifadelerini kullandı.

Mike Pence, ABD Başkanı Joe Biden'a, ABD'deki Keystone başta olmak üzere petrol boru hatlarının inşaatının durdurulmasını ima ederek "Amerikan enerjisinin önünü aç" çağrısında bulundu.

Gas Prices Have Now Hit a Record High in All 50 States Again! In January 2021, the average national price for gasoline was $2.39/ gallon. C'Mon Joe! Unleash American Energy Now! 🇺🇸 pic.twitter.com/HMSRe8I5QV June 2, 2022

Paylaşılan fotoğraflarda benzinin galon fiyatı 4,89 dolar, dizelin fiyatı ise 5,49 dolar olarak gözüküyor.

ABD'de haziran başında benzinin ortalama fiyatı galon (yaklaşık 3,8 litre) başına 4,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.