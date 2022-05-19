Ekonomi ABDde benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı

ABD'de benzin fiyatları, tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de Ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.523 dolara ulaştı.

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Haber Merkezi Diğer
ABDde benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı

ABD, benzin fiyatında tüm dünyayı sarsan enerji enflasyonundan kaçamadı.

ABD'de son iki haftadır hızlı yükselen akaryakıt fiyatları, benzin fiyatları üzerindeki etkisini de ciddi şekilde hissettirdi.

TARİHİ REKOR

American Automobile Association (AAA) verilerine göre, ABD benzin fiyatları son iki haftadır günlük bazda tüm zamanların en yüksek seviyesini ulaştı.

Ulusal ortalama Salı günü galon başına 4.523 dolar rekorunu kırdı ve bazı ABD eyaletlerinde fiyat bu rakamın da çok üstünde.

Amerika Birleşik Devletleri'nde en pahalı benzin, 6 doların üzerindeki galon fiyatıyla Kaliforniya eyaletinde satılıyor.

Uzmanlar, keskin artışı kısmen, nihai gaz fiyatının yarısından fazlasını oluşturan petrol fiyatlarındaki artışa bağladılar.

AAA sözcüsü Andrew Gross, CNBC'ye verdiği demeçte, "Benzinin temel bileşeni olan yüksek petrol maliyeti, tüketiciler için bu yüksek pompa fiyatlarını artırıyor. Normalde fiyatların düşmesine yardımcı olacak olan bahar tatili ile Anma Günü arasındaki durgunluk sırasında benzine yönelik yıllık mevsimsel talep düşüşü bile bu yıl hiçbir etki göstermiyor." dedi.

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