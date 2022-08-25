Eski İngiliz büyükelçi ile eşi Myanmar'da gözaltına alındı

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Dışişleri Bakanlığından Etiyopya çağrısı: Tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığınca, Etiyopya'da daha önce ilan edilen ateşkese aykırı olarak çatışmaların yeniden başladığına dair haberlerin üzüntü ve endişeyle takip edildiği belirtilerek "Ülkede şiddetin kalıcı olarak son bulması, barış ve istikrarın tesisi için tarafları diyaloğa dönmeye davet ediyoruz." açıklaması yapıldı.