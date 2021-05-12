Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu
ORTADOĞU

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 18 Haziran'da düzenlenecek 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Haber Merkezi AA
Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu
Ahmedinejad, İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulundu.

Ülkede adaylığı uzun süredir tartışma konusu olan Ahmedinejad, başkent Tahran'da İçişleri Bakanlığındaki kayıt ofisine gelerek adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Ahmedinejad, kayıttan sonra yaptığı konuşmada adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesi halinde seçimleri kabul etmeyeceğini, oy kullanmayacağını ve kimseyi desteklemeyeceğini söyledi.

Ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve güvenlik açısından zor şartlardan geçtiğini belirten Ahmedinejad, adaylığının reddedilmesi halinde gösteriler ve şiddet olaylarından yana olmadığını ifade etti.

Hesap verecekler

Adaylıkların reddedilmesine karşı olduğunu yineleyen Ahmedinejad, "Halkın seçim hakkı resmi bir şekilde tam olarak tanınmalıdır. Halkın destek verdiği adayların reddedilmesine karşıyım ve bu Anayasa'ya aykırıdır. Bu yönde adım atanlar gelecekte hesap vereceklerdir." diye konuştu.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün başlayan adaylık başvuru süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Abone Ol Google News
Uçan balıklarınmuhteşem göçü

Uçan balıkların
muhteşem göçü

​Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşıyorlar.
10 dakikada öldürüyor

10 dakikada öldürüyor

​Dünyanın en tehlikeli yılanları Şanlıurfa'da görüntülendi.
Pentagon Sözcüsü Kirby muhabirin İsrail sorusunu cevaplayamadı

Pentagon Sözcüsü Kirby muhabirin İsrail sorusunu cevaplayamadı

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.

​Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrasını işaret etti.

​Sinovac'ın CEO'su Yin Weidong açıkladı.

​İsrail savaş uçaklarından Gazze'ye yoğun bombardıman.

Mescid-i Aksa'yı işgal edip Gazze'de katliam yapan İsraillilerin gözü döndü.
Görüntüler Şırnak'tan

Görüntüler Şırnak'tan

​Terörden temizlendi 16 aileye ekmek kapısı oldu.

​Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.