Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad cumhurbaşkanlığına yeniden aday oldu

Ülkede adaylığı uzun süredir tartışma konusu olan Ahmedinejad, başkent Tahran'da İçişleri Bakanlığındaki kayıt ofisine gelerek adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

Ahmedinejad, kayıttan sonra yaptığı konuşmada adaylığının Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesi halinde seçimleri kabul etmeyeceğini, oy kullanmayacağını ve kimseyi desteklemeyeceğini söyledi.

Ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal ve güvenlik açısından zor şartlardan geçtiğini belirten Ahmedinejad, adaylığının reddedilmesi halinde gösteriler ve şiddet olaylarından yana olmadığını ifade etti.

Hesap verecekler

Adaylıkların reddedilmesine karşı olduğunu yineleyen Ahmedinejad, "Halkın seçim hakkı resmi bir şekilde tam olarak tanınmalıdır. Halkın destek verdiği adayların reddedilmesine karşıyım ve bu Anayasa'ya aykırıdır. Bu yönde adım atanlar gelecekte hesap vereceklerdir." diye konuştu.

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İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için dün başlayan adaylık başvuru süreci 15 Mayıs'a kadar devam edecek.