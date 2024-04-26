Öğretmen ataması takvimi ile ilgili ayrıntılar. merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2024 öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

Öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" açıklamasını yaptı.

Müfredat değişikliği ile ilgli gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgli talim terbiye kurulunun çalışmaları devam ediyor, onda da sona yaklaştık kısa içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.







