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Sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman?

Öğretmen ataması tarihleri, kadroları ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl alım yapılacak öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olacağına ilişkin bilgi verdi. Peki, MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman açıklanacak?

15:41 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu?
MEB öğretmen ataması ne zaman? Sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları belli oldu mu?

Öğretmen ataması takvimi ile ilgili ayrıntılar. merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? MEB 2024 öğretmen ataması kadroları açıklandı mı?

Öğretmen atamalarının bu yıl ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan öğretmen atama duyurusunu bekleyen öğretmen adayları, bu yıl kaç bin kişinin atanacağını merak ediyor.

MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamalarında rakam önümüzdeki hafta netleşecek" açıklamasını yaptı.

Müfredat değişikliği ile ilgli gelen soruya Tekin "Müfredatla ilgli talim terbiye kurulunun çalışmaları devam ediyor, onda da sona yaklaştık kısa içerisinde müfredatla ilgili kamuoyuna açıklama yapacağız" dedi.

ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.


Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı: MEB iller arası tayin başvurusu ne zaman?

2024 yılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi açıklandı. İlk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği de 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjde geldi. Peki İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru şartları neler? Öğretmen tayinlerini aldırmadaki kriter nedir? MEB 2024 öğretmen ataması olacak mı, öğretmen alımı ne zaman?


#MEB
#öğretmen atamaları
#sözleşmeli öğretmen ataması
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