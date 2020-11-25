Etiyopya ordusu isyancıların işgal ettiği Mekele'yi kuşattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, 'Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar.' ifadelerini kullandı.