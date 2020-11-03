Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Etiyopyada terör saldırısı Onlarca kişi öldü, 11 kişi kayıp
AFRİKA

Etiyopya'da terör saldırısı: 34 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'da terör saldırısı: Onlarca kişi öldü, 11 kişi kayıp

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde dün yaşanan terör saldırısında ölenlerin sayısının 34'e çıktığı, 11 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya'nın düşmanları ülkeyi yönetmek ve yıkmak için ant içmiş ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed sorumluların yargı karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed sorumluların yargı karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

Oromiya Eyaleti Emniyet Müdürü Ararsa Merdassa, yaptığı açıklamada, Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) tarafından Batı Wollega bölgesindeki terör saldırısında 50 ila 60 evin ve bir okulun ateşe verildiğini, 34 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü
DÜNYA
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki terör saldırısında iki kişi öldü

Saldırının ardından 11 kişinin kayıp olduğunu tespit ettiklerini belirten Merdassa, OLF'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) yardımıyla bu terör eylemini gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırıda, Amhara etnik kökenlilerin hedef alındığı öğrenildi.

"Sorumlular yargı karşısına çıkarılmalı"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya'nın düşmanları ülkeyi yönetmek ve yıkmak için ant içmiş ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise masum sivillerin katledilmesinden duyduğu endişeyi ifade ederek, sorumluların yargı karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

  • Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), görgü şahitlerine dayanarak, ölenlerin sayısının 54 olduğunu duyurmuştu. OLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de kurduğu hükümet sonrası terör örgütleri listesinden çıkarılmıştı. OLF'ye yardım etmekle suçlanan TPLF ise 2019'da iktidar koalisyonundan ayrılmıştı.
Abone Ol Google News
Tüm işyerlerine saat sınırlaması

Tüm işyerlerine
saat sınırlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı.
Erdoğan kahraman gençlerle görüştü

Erdoğan kahraman
gençlerle görüştü

​Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtardılar.
Başkanlık seçiminin kilit noktaları

Başkanı 4 eyalet belirleyecek.
Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

​AFAD görevlisi o anları anlattı...
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması.
Can kaybı <br>110'a yükseldi

Can kaybı
110'a yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.

Türk bayrağı hassasiyeti

Türk bayrağı hassasiyeti

​İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binadan çatırtı sesleri yükseldi

Binadan çatırtı sesleri yükseldi

​Rızabey Apartmanı'nın yakınında olan olay paniğe neden oldu.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Türkiye<br>seferber oldu

Türkiye
seferber oldu

Ayda'nın köfte isteği sonrası sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi.
İdil'de koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Dünyanın<br>sonu geldi sandım

Dünyanın
sonu geldi sandım

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı o anları anlattı.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.