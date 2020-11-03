Etiyopya'da terör saldırısı: Onlarca kişi öldü, 11 kişi kayıp

Oromiya Eyaleti Emniyet Müdürü Ararsa Merdassa, yaptığı açıklamada, Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) tarafından Batı Wollega bölgesindeki terör saldırısında 50 ila 60 evin ve bir okulun ateşe verildiğini, 34 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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Saldırının ardından 11 kişinin kayıp olduğunu tespit ettiklerini belirten Merdassa, OLF'nin Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) yardımıyla bu terör eylemini gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırıda, Amhara etnik kökenlilerin hedef alındığı öğrenildi.

"Sorumlular yargı karşısına çıkarılmalı"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etiyopya'nın düşmanları ülkeyi yönetmek ve yıkmak için ant içmiş ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ise masum sivillerin katledilmesinden duyduğu endişeyi ifade ederek, sorumluların yargı karşısına çıkarılması çağrısında bulundu.

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