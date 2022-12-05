Dünya Etiyopyada isyancıların büyük çoğunluğu cepheden geri çekildi
ORTADOĞU

Etiyopya'da isyancıların büyük çoğunluğu cepheden geri çekildi

Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) bağlı birliklerin yüzde 65'inin varılan anlaşma neticesinde cepheden geri çekildiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Etiyopyada isyancıların büyük çoğunluğu cepheden geri çekildi
Etiyopya'da isyancıların büyük çoğunluğu cepheden geri çekildi

TPLF liderlerinden Tadesse Wereda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birliklerinin yüzde 65'inin cepheden çekildiğini duyurdu.

TPLF üyelerinin bir kısmının halen sahada olduğunu ve halka yardım ettiğini belirten Wereda, "Birliklerimiz yaya ya da araçlarla cephe hattından kamplara çekiliyor." dedi.

TPLF, 3 Kasım'dan itibaren silah bırakarak geri çekilmeye başlamıştı.

Addis Ababa hükümeti ile isyancı TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

​Bu kadarını kimse beklemiyordu: Hepsi saray hanedanına aitmiş.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Enflasyonda1,5 yıl sonra ilk

Sinyalleri gelmişti: Kasım ayında yavaşladı.

'​78'i PKK/KCK 24'ü DEAŞ 1'i sol terör örgütü mensubu 103 teröristin etkisiz hale getirildi'

THY'nin uçağı Ankara'dan Astana'ya hareket etti.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi: Yaralılar var.

​MİT'ten Suriye'nin kuzeyine nokta operasyonu.

​Miçotakis Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı dinletti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.