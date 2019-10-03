Etiyopyalı velilerden FETÖ atağı: Örgütün okulunu kapattırdılar

Nijerya'da öğrenci olmak: Ne çatı var ne kapı

Dünyada okula gidemeyen çocukların yarısı Nijerya'da bulunuyor. Boko Haram tehdidi ve ekonomik nedenlerle 10 milyon öğrenci eğitimden mahrum kaldı. Ülkedeki mevcut okulların birçoğu ise eğitim için gerekli şartları karşılamıyor.

