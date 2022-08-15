Dünya F-16 anlaşmasını görüşmek üzere yola çıkan Türk heyeti ABDye vardı
AMERİKA

F-16 anlaşmasını görüşmek üzere yola çıkan Türk heyeti ABD'ye vardı

6 milyar dolarlık anlaşmada 40 adet F-16 jetinin satışı ve Türk Hava Kuvvetleri'nin filosunda bulunan 79 savaş uçağının güncelleme takımları yer alacak. Milli Savunma Bakanlığı, "F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitti." açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Diğer
F-16 anlaşmasını görüşmek üzere yola çıkan Türk heyeti ABDye vardı
​ Türk heyeti ABD ziyareti sırasında F-16 anlaşmasını görüşecek ​

Türk askeri heyeti, F-16 jetlerinin Türkiye'ye satışı ile ilgili görüşmeler için ABD'yi ziyaret etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce ABD Başkanı Joe Biden'in F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye teslim etme vaadinin ardından ikili görüşmelerin üçüncü turunu bir ekibin gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Biden, Haziran ayı sonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO zirvesinin oturum aralarında yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "F-16'yı Türkiye'ye satmalıyız. Bunu Aralık ayında söyledim ve o zamandan beri ise fikrim değişmedi. Onları satmamak bizim çıkarımıza değil. Oraya ulaşmak için kongre onayına ihtiyacımız var ve sanırım oraya gideceğiz." demişti

Türk hükümeti Ekim 2021'de F-16'lar ve güncelleme kitlerini talep etti.

KRİTİK F-16 GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.

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