F-16 anlaşmasını görüşmek üzere yola çıkan Türk heyeti ABD'ye vardı

Türk askeri heyeti, F-16 jetlerinin Türkiye'ye satışı ile ilgili görüşmeler için ABD'yi ziyaret etti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar daha önce ABD Başkanı Joe Biden'in F-16 savaş uçaklarını Türkiye'ye teslim etme vaadinin ardından ikili görüşmelerin üçüncü turunu bir ekibin gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Biden, Haziran ayı sonlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO zirvesinin oturum aralarında yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "F-16'yı Türkiye'ye satmalıyız. Bunu Aralık ayında söyledim ve o zamandan beri ise fikrim değişmedi. Onları satmamak bizim çıkarımıza değil. Oraya ulaşmak için kongre onayına ihtiyacımız var ve sanırım oraya gideceğiz." demişti

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Türk hükümeti Ekim 2021'de F-16'lar ve güncelleme kitlerini talep etti.

KRİTİK F-16 GÖRÜŞMESİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir.

1️⃣ ABD’den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye’de üç toplantı icra edilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 15, 2022

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