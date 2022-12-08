F-16 artık nihayete ermeli: Alımı sınırlandıran maddeler yasa tasarısından tamamen çıkarıldı

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden, Temsilciler Meclisi’nce Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler de çıkarıldı. Kararı değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın oylamaya sunulacak nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme, bunu olumlu karşılıyoruz” diye konuştu.

F-16’DA GÖRÜŞMELER YAPICI

Çavuşoğlu, Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, toplantının soru-cevap kısmında ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddelerin çıkarılmasına yönelik soru üzerine F-16 konusunda ABD'yle yapılan görüşmelerin yapıcı şekilde geçtiğini söyledi. ABD yönetiminin de ikili görüşmeler ve yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin F-16 alımı konusunda desteğinin tam olduğunu belirten Çavuşoğlu, "NATO içinde son derece faydalı olduğunu da vurgulamışlardır." dedi.

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Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu , Moldova’nın kültürel mirası olan gömlekten Çavuşoğlu’na da hediye etti.

KONGRE’NİN BURADA ROLÜ ÖNEMLİ

Çavuşoğlu, Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın da burada desteğini ilettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Kongre’nin de burada rolü önemli. Dolayısıyla Kongre’nin rolünün de olumlu olması gerekiyor. En nihayetinde, bu Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın oylamaya sunulacak nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu bir gelişme, bunu olumlu karşılıyoruz. Ayrıca bu konuda bilgimiz vardı, basına düşmeden önce de bilgimiz olmuştu. Bunun bir an önce artık nihayete ulaşması gerekiyor. Bunun bu yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonunun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına." Çavuşoğlu, Türkiye'nin daha önce herhangi bir şarta bağlı olduğunda F-16 almanın bir anlamı olmadığını ilettiklerini aktardı.

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Türkiye 40 uçak istiyor

İlgili maddelerin konferans komitesinden çıkarılmasıyla, Türkiye’nin F-16 alımına yasa gerekçesiyle bazı kısıtlamalar getirme kozu ABD Kongresi’nin elinden alınmış oldu ancak silah satışının yapılabilmesi için yönetimin sunduğu satış tebligatına Kongre’den itiraz gelmemesi gerekiyor. Diğer taraftan, başta New Jersey Senatörü Bob Menendez olmak üzere Türkiye karşıtlığı ve Rum lobisine yakınlığı bilinen kongre üyeleri, her fırsatta Türkiye’ye F-16 satışını engelleyeceğini açıklıyor. Türkiye, ABD’den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 80 uçak için ise modernizasyon kiti talep ediyor.