Dünya F-35te bir düğüm daha
AMERİKA

F-35’te bir düğüm daha

ABD Temsilciler Meclisi, 733 milyar dolarlık dev 2020 savunma bütçe tasarısını onayladı. Tasarıda, Türkiye’nin S-400 alımına karşı hazırlanan maddeler dikkat çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
F-35
F-35

Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satmayan ABD yönetimi, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatının başlamasıyla karşı hamleler için harekete geçti. ABD Temsilciler Meclisi, F-35 uçaklarının teslimanının durdurulmasını ve Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılmasını öngören bütçe tasarısını onayladı.

SENATODAN GEÇMESİ GEREK

ABD Temsilciler Meclisi, 733 milyar dolarlık 2020 savunma bütçe tasarısını cumartesi akşamı onayladı. Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası (NDAA) 197 hayır oyuna karşı 220 evet oyuyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisinde kabul edilen tasarının yasalaşması için Trump’ın masasına gitmeden önce aynı şekilde Senato’dan da geçmesi gerekiyor. Senatoda söz konusu 2020 NDAA tasarısında ne gibi değişikliklerin yapılacağı merak konusu olurken, iki tasarının farklı şekilde geçmesi halinde ortak komisyonun tasarıya son halini vereceğine işaret ediliyor.

F-35 DE TASARIDA

Tasarıda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması durumunda F-35 uçaklarının teslimatının durdurulmasını öngören ilgili madde aynen korundu. Tasarıda ayrıca, ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze sistemlerini satması konusunda iki ülke arasında gerekli süreçlerin devamını teşvik eden bir madde de yer aldı.

CUMHURİYETÇİ VEKİL ÖNERDİ

Öte yandan, savunma bütçesine Cumhuriyetçi David Cicilline’in önerisiye eklenen bir madde, ABD tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. ABD, 1987’den bu yana GKRY’ye silah ambargosu uyguluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerinden ve Yavuz sondaj gemisinin Karpaz açıklarına ulaşmasından endişe duyduğunu açıklamış, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı söz konusu açıklamaya sert şekilde tepki göstermişti.

REKLAM
  • Trump veto edecek
  • Söz konusu tasarı, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar için talep ettiği fonu kesmesi sebebiyle dikkati çekerken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da tasarının aynı şekilde kabul edilmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarı ayrıca, Trump'ın Kongre’nin onayı olmaksızın İran'a yönelik herhangi bir askeri eyleme girişmesine engel olan bir maddeyi de içeriyor. Trump, birkaç gün önceki açıklamasında, Meksika sınırına duvar için istediği fonu kesen bir savunma bütçe tasarısını veto edeceğini belirtmişti.

Suçunu biliyor
DÜNYA
Suçunu biliyor
S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkar vatanı koruruz

Sokağa çıkar vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.
Teröre inat yatırım

Teröre inat yatırım

Türk iş dünyası yatırıma devam ediyor.
94 ülkeden FETÖ’cü istedik

94 ülkeden FETÖ’cü istedik

23 ülkede 109 FETÖ'cüyü iade aldık.

Cari açığa milli aşı

Cari açığa milli aşı
6 yaşındaki kıza taciz

6 yaşındaki kıza taciz
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Hakkari'de<br>şehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.