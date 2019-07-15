Suçunu biliyor

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaması için her türlü yolu deneyen ABD yönetimi, 2 yılı aşkın süredir Ankara’ya geri adım attıramadı. S-400’leri taşıyan kargo uçakları 12 Temmuz itibariyle Mürted Üssü’ne inmeye başladı.

Sözkonusu sistemin alınmasından ötürü Türkiye’yi ortağı olduğu F-35 projesinden dışlayacağını açıklayan Washington şimdi, ‘ABD Düşmanlarıyla Mücadele Yasası (CAATSA)’ kapsamında bir dizi yaptırıma hazırlanıyor. Amerikan ekonomi portalı Bloomberg’e konuşan Beyaz Saray kaynaklarına göre, Donald Trump’ın ekibi, Türkiye’ye yönelik başlatılması planlanan yaptırımlara son şeklini verdi.

Yaptırım planı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri arasında yapılan istişarelerin ardından geliştirildi. Kaynağa göre Trump, CAATSA kapsamında uygulanacak 3 ayrı yaptırım paketinden birini seçti ancak haberde bunlardan hangisinin seçildiği belirtilmedi.

FETÖ’NÜN EV SAHİBİ ABD

Aynı kaynak, S-400 sevkiyatının 12 Temmuz’da başlamasına rağmen yaptırımların henüz neden ilan edilmediğini de şu sözlerle açıkladı:

“ABD yönetimi, Washington’un darbe girişiminden sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonların artmasını önlemek amacıyla, 15 Temmuz 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı yapılan başarısız darbe girişiminin (15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü) yıldönümünde gerçekleştirilecek anma etkinliklerinin bitmesini beklemek istiyor.”

Yaptırım ilanını 15 Temmuz sonrasına sarkıtan Trump, bununla, FETÖ elebaşı ve örgüt üyesi pek çok teröriste ev sahipliği yapan ABD’ye karşı tepkileri daha da körüklememeyi amaçlıyor. Trump’ın selefi Barack Obama döneminde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişiminin ABD ve NATO ülkelerince desteklendiği biliniyor.

REKLAM