Dünya Fahrettin Altun Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız
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Fahrettin Altun: Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun'un paylaşımlarında, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz. PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Suriyeli Kürtlerin terör örgütü PKK ile eşdeğer görülmesinin yanlış olduğunu ve Batılı ülkelerin, vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini vurgulayarak, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz. Ağırlıklı olarak Sünni Arap bölgesi olan Suriye'nin kuzey doğusunu işgal eden teröristler, Marksist-Leninist ideolojilerini yerel halka dayattı ve kurallarına meydan okuyan herkesi sürgün etti veya öldürdü." ifadesini kullandı.

"PKK 'tek parti devletçiği' kurdu"

  • Altun, Batılı hükümetlerin vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini belirterek, "PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu. PKK'nın, geri dönmeleri durumunda onları öldüreceğinden korkan yüz binlerce Suriyeli Kürt hala Türkiye'de yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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