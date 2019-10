Fahrettin Altun: Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Suriyeli Kürtlerin terör örgütü PKK ile eşdeğer görülmesinin yanlış olduğunu ve Batılı ülkelerin, vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini vurgulayarak, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz. Ağırlıklı olarak Sünni Arap bölgesi olan Suriye'nin kuzey doğusunu işgal eden teröristler, Marksist-Leninist ideolojilerini yerel halka dayattı ve kurallarına meydan okuyan herkesi sürgün etti veya öldürdü." ifadesini kullandı.

We categorically reject the false equation of Syrian Kurds with the terrorist organization PKK.



The terrorists invaded NE Syria, a predominantly Sunni Arab area, imposed its Marxist-Leninist ideology on the local population, and exiled or killed anyone that challenged its rule.

"PKK 'tek parti devletçiği' kurdu"

Altun, Batılı hükümetlerin vatandaşlarına Suriye konusunda yalan söylediğini belirterek, "PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu. PKK'nın, geri dönmeleri durumunda onları öldüreceğinden korkan yüz binlerce Suriyeli Kürt hala Türkiye'de yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Western governments have been lying to their citizens about Syria.



The PKK established a ‘one-party statelet’ with no free press, no dissidents and widespread torture.



The PKK established a 'one-party statelet' with no free press, no dissidents and widespread torture.

Hundreds of thousands of Syrian Kurds still live in Turkey, fearing that PKK will kill them if they return.

