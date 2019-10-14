Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldi.

Dünya

Fahrettin Altun: Suriye Kürtlerinin PKK ile eşdeğer görülmesine karşıyız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun'un paylaşımlarında, "Suriye Kürtlerinin terör örgütü PKK ile yanlış bir şekilde eşdeğer görülmesine kategorik olarak karşı çıkıyoruz. PKK, özgür basına ve muhaliflere izin verilmeyen ve yaygın işkencenin olduğu 'tek parti devletçiği' kurdu" ifadeleri yer aldı.