Dünya Barış Pınarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560a yükseldi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldi

Fırat’ın doğusunda başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560'a yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldi.
Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu."
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