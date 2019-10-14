Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu."
Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu. 🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı
Fırat’ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 560 oldu. 🇹🇷 #MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019